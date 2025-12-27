- Дата публикации
Российская экономика начала погружаться в «управляемый хаос» — разведка
В России фактически разрушены базовые стандарты прозрачности финансовой и государственной системы, что приводит к деградации экономики, росту недоверия и углублению структурного кризиса.
Российская финансовая и институциональная система все больше функционирует в условиях управляемого хаоса, когда прозрачность заменяется ручным контролем, а экономические риски переводятся на бизнес и население.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
В СВР отмечают, что Центробанк РФ фактически признал крах стандартов раскрытия информации в финансовом секторе. С 2027 г. банки и другие финансовые организации планируют обнародовать только обезличенные данные о структуре собственности.
После 2022 года российским банкам и страховщикам разрешили не раскрывать информацию о владельцах и менеджменте, объясняя это санкционными рисками. Следствием стало почти полное исчезновение прозрачности: из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас открыто демонстрируют лишь три банка, то есть менее 1%.
Предложенный регулятором компромисс предусматривает формальные ответы да или нет относительно наличия лиц с существенным влиянием или проблемных бенефициаров. При этом соответствующие формы будет заполняться самим Центробанком, что еще больше нивелирует контроль.
Параллельно в Госдуме появились законопроекты, отменяющие обязательные регулярные декларации доходов для госслужащих. Депутаты и сенаторы представляют это как «антикоррупционный шаг», однако на практике это лишь усугубляет разрыв между официальной риторикой и реальным контролем.
Сложна ситуация и в реальном секторе экономики. По данным СВР, треть малых и средних предпринимателей не исключает закрытия бизнеса в течение ближайших шести месяцев.
Банки резко сократили потребительское кредитование. POS-кредиты сейчас получает только каждый десятый клиент, а уровень отказов в ноябре достиг 90%. На этом фоне ломбарды за январь-сентябрь получили 9,6 млрд рублей чистой прибыли — на 54% больше, чем годом ранее.
Финансовые проблемы охватили и госсектор. В 2025 году объемы неплатежей государственных компаний перед бизнесом выросли в 2,7 раза — с 200 кейсов на 1,5 млрд рублей в 2024 году до 548 случаев почти на 4,03 млрд рубля.
Компании задерживают выплаты подрядчикам на один-три месяца, фактически кредитуясь за их счет. В то же время, 73% всех утечек данных в 2025 году пришлись именно на госсектор, а лишь 13% россиян надеются получить годовую премию.
В СВР подчеркивают, что совокупность этих тенденций формирует стремительно отходящий от глобальных стандартов рынок и консервирующийся в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса.
Санкционное давление после 2022 года заставило российские банки и страховщиков ограничить прозрачность, а попытки Центробанка сохранить открытость финансовой системы потерпели неудачу. Государственные инициативы ускорили институциональную деградацию.
Несмотря на это, система продолжает существовать благодаря жесткому ручному управлению, однако экономические и социальные последствия — от падения платежеспособности населения до массовых проблем в госсекторе — свидетельствуют о глубоком структурном расстройстве.
