Российская финансовая и институциональная система все больше функционирует в условиях управляемого хаоса, когда прозрачность заменяется ручным контролем, а экономические риски переводятся на бизнес и население.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В СВР отмечают, что Центробанк РФ фактически признал крах стандартов раскрытия информации в финансовом секторе. С 2027 г. банки и другие финансовые организации планируют обнародовать только обезличенные данные о структуре собственности.

После 2022 года российским банкам и страховщикам разрешили не раскрывать информацию о владельцах и менеджменте, объясняя это санкционными рисками. Следствием стало почти полное исчезновение прозрачности: из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас открыто демонстрируют лишь три банка, то есть менее 1%.

Предложенный регулятором компромисс предусматривает формальные ответы да или нет относительно наличия лиц с существенным влиянием или проблемных бенефициаров. При этом соответствующие формы будет заполняться самим Центробанком, что еще больше нивелирует контроль.

Параллельно в Госдуме появились законопроекты, отменяющие обязательные регулярные декларации доходов для госслужащих. Депутаты и сенаторы представляют это как «антикоррупционный шаг», однако на практике это лишь усугубляет разрыв между официальной риторикой и реальным контролем.

Сложна ситуация и в реальном секторе экономики. По данным СВР, треть малых и средних предпринимателей не исключает закрытия бизнеса в течение ближайших шести месяцев.

Банки резко сократили потребительское кредитование. POS-кредиты сейчас получает только каждый десятый клиент, а уровень отказов в ноябре достиг 90%. На этом фоне ломбарды за январь-сентябрь получили 9,6 млрд рублей чистой прибыли — на 54% больше, чем годом ранее.

Финансовые проблемы охватили и госсектор. В 2025 году объемы неплатежей государственных компаний перед бизнесом выросли в 2,7 раза — с 200 кейсов на 1,5 млрд рублей в 2024 году до 548 случаев почти на 4,03 млрд рубля.

Компании задерживают выплаты подрядчикам на один-три месяца, фактически кредитуясь за их счет. В то же время, 73% всех утечек данных в 2025 году пришлись именно на госсектор, а лишь 13% россиян надеются получить годовую премию.

В СВР подчеркивают, что совокупность этих тенденций формирует стремительно отходящий от глобальных стандартов рынок и консервирующийся в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса.

Санкционное давление после 2022 года заставило российские банки и страховщиков ограничить прозрачность, а попытки Центробанка сохранить открытость финансовой системы потерпели неудачу. Государственные инициативы ускорили институциональную деградацию.

Несмотря на это, система продолжает существовать благодаря жесткому ручному управлению, однако экономические и социальные последствия — от падения платежеспособности населения до массовых проблем в госсекторе — свидетельствуют о глубоком структурном расстройстве.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин в очередной раз озвучил вымышленные тезисы о «почти полной занятости» населения и «неизбежном технологическом прорыве» в России, однако на практике ситуация в экономике развивается в противоположном направлении.

Мы ранее информировали, что израильский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации в 2003–2006 годах Аркадий Мил-Ман заявил, что если мировые цены на нефть снизятся на $10–15, российская экономика может испытать катастрофические последствия.