Российская экономика начинает обваливаться: экономист объяснил, каков запас прочности

Российская экономика имеет определенный запас прочности на этот год, возможно еще на следующий, но вряд ли на более длительный период.

Об этом в эфире Эспрессо заявил главный консультант Института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс.

«Когда-то еще в одном советском фильме украинский актер Леонид Быков сказал известную фразу: „Все нормально, падаю!“. Эти слова хорошо описывают состояние русской экономики. Падение уже происходит. На разных форумах в финансовых и экономических кругах России признают, что не знают, как закроют этот год. Министр экономического развития РФ Максим Решетников даже говорит о рецессии по итогам года. Показатели экономики также намекают на убыль», — отметил экономист.

Он отметил, что ранее экономику РФ поддерживала военная сфера, в то время как гражданский сектор находился в минусе и сильно просел. Одним из ключевых индикаторов этого стало снижение на 25% объемов перевозок по железной дороге.

«Проблемы в РФ накапливаются: отрасли одна за другой отчитываются о трудностях. Даже вторая по значению после нефтяной — металлургия — уже заявляет о возможных закрытиях предприятий из-за нехватки средств. Я моделирую ситуацию: даже если США начнут снимать санкции, это не даст быстрого эффекта, ведь многие процессы уже запущены. Не уверен, что это выручит экономику РФ. Да, определенный баланс прочности есть на этот и, возможно, следующий год, но вряд ли на более длительный период», — подытожил Усс.

