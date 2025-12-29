Экономика РФ / © Getty Images

Для России война пока дешевле, чем для Украины, ведь боевые действия ведутся на украинской территории, уничтожается инфраструктура и гибнут люди, в то время как РФ тратит около 7% ВВП на войну, а Украина почти 30%.

Об этом в эфире Эспрессо заявил доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач.

«Нам нужно побеждать врага не только на поле боя и дипломатии, но и в экономике. Вопрос в том, можем ли мы сделать войну более дорогой для России и происходят ли там реальные изменения, которые лишат ее способности воевать в ближайшее время», — подчеркнул эксперт.

По словам Длигача, старая модель российской экономики в этом году фактически исчерпала себя. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния РФ сократилась с около 8 трлн рублей в начале года до менее 4 трлн в середине года. Из-за дефицита бюджета Россия перешла к масштабной эмиссии денег.

«В этом году Россия напечатает около 8 триллионов рублей. Это свидетельствует о том, что действующая экономическая модель уже не работает. Так называемое укрепление рубля — это иллюстрация отвязки экономики РФ от доллара и евро и зависимости от юаня», — пояснил он.

Экономист также обратил внимание на резкое изменение структуры российского экспорта. По его словам, Россия фактически перестала зарабатывать на энергоносителях, ведь цена на нефть Urals упала до 32 долларов за баррель, что ниже средней себестоимости добычи.

«Российская экономика находится в стагнации уже четыре квартала подряд. Промышленное производство сокращается, строительство падает на 8–20%, химическая промышленность — до 30%, машиностроение — около 15%. Даже военно-промышленный комплекс уже не спасает ситуацию», — подытожил Длигач.

Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что экономические трудности России не повлияют на ситуацию на поле боя, но могут повлиять на позицию Кремля по завершению войны.

Мы ранее информировали, что российская экономика продолжает иметь силу для ведения войны, но она может сломаться в 2026 году.