Российская экономика неустойчива и ограничит возможности воевать против Украины – ISW

Россия теряет способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора и одновременно сохранять экономическую устойчивость. Это происходит из-за роста расходов на войну, из-за коррупции, нехватки рабочей силы и других факторов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия потратила на войну против Украины более 200 млрд долл. и понесла не менее 700 тыс. потерь с самого начала полномасштабного вторжения. А недавние потери РФ составили 1000 бойцов в день.

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Как сообщил украинский Центр противодействия дезинформации, ликвидные активы России в ее Фонде национального благосостояния сократились со 140 млрд долл. в феврале 2022 года до 53,8 млрд. долл. на 1 декабря 2024 года. В сообщении указывалось, что РФ для покрытия своего бюджетного дефицита все больше полагается на резервы китайского юаня и на продажу золота, а еще выделяет треть национального бюджета на 2025-2027 годы на оборонные расходы. Это свидетельствует о неустойчивом приоритете войны в ущерб экономической стабильности.

Как проинформировал генпрокурор РФ Игорь Краснов, коррупционные преступления, включая взяточничество, выросли почти на 30% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. В то же время, за коррупционные нарушения в 2024 году к дисциплинарной ответственности было притянуло более 30 тыс. российских чиновников.

По оценкам аналитиков ISW, вызванный войной рост экономического давления на Россию в сочетании с распространенной коррупцией, нехваткой рабочей силы и неэффективностью оборонной промышленности могут усилить стоимость войны для страны-агрессора и еще больше подорвать ее способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора, сохраняя в то же время экономическую стабильность.

Ранее в Институте уже видели сообщения о похожих тенденциях и статистике в российской экономике. Они указывали на то, что экономическая траектория страны неустойчива в среднесрочной и долгосрочной перспективах и все больше ограничивает возможности вести войну против Украины.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что увеличение оборонных расходов, заложенное в бюджете РФ, не способно усилить военный потенциал Кремля, но может позволить продолжать войну против Украины.

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