Российская экономика под угрозой: кризис ожидается в течение года
Российские банковские чиновники предупреждают о серьезной опасности. В ближайшем году стране грозит системный банковский кризис.
Российские банки стоят на пороге серьезного кризиса. Эксперты прогнозируют возможный банковский коллапс уже к апрелю 2026 года, если экономическая ситуация не улучшится. Главная причина — рост количества «плохих» кредитов, которые клиенты не могут вернуть.
Об этом сообщает Bloomberg.
Банкиры бьют тревогу из-за растущих проблем с безвозвратными кредитами, что может спровоцировать кризис в ближайший год. Высокие процентные ставки и ухудшение платежеспособности заемщиков приводят к тому, что люди не могут рассчитаться по кредиту, а скрытые долги растут.
Хотя официальная статистика пока не показывает критического роста просрочок, внутренние документы банков свидетельствуют об огромной разнице между публичными данными и реальной ситуацией. По оценкам самих банков, объем безнадежных долгов достигает триллионов рублей. (около 19 миллиардов долларов). Вместе с тем растет доля невозвращенных розничных кредитов, и банки опасаются дальнейшего увеличения «сомнительных» займов.
Аналитики прогнозируют умеренную вероятность системного кризиса до апреля 2026 года. Если новых кредитов будет меньше, а дефолтов больше, риск возрастет. Центральный банк также отмечает, что риски сосредоточены в 13 крупнейших компаниях, количество которых за год удвоилось.
Позиция российских чиновников: от «охлаждения» до избегания «стагнации»
На Петербургском форуме российские министры по-разному оценили экономическую ситуацию. Министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии (спад экономики). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это «необходимым охлаждением» после периода высокой инфляции. Министр финансов Антон Силуанов признал, что экономика переживает холодный период.
Владимир Путин, в свою очередь, потребовал избежать стагнации (застоя) и рецессии любой ценой. Однако санкции и возможные новые ограничения от ЕС и США на банковский сектор могут еще больше усугубить состояние финансовой системы России.
Последствия и прогнозы: несмотря на прибыль, экономика тормозит
Несмотря на рекордную прибыль российских банков в 2024 году (3,8 триллиона рублей), ситуация в промышленности и строительстве ухудшается. А долги государственных отраслей лишь усугубляют кризис.
Для смягчения кредитного кризиса Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%, но он все еще остается на рекордно высоком уровне.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа выступил за расширение санкций против России, призвав к решительным действиям со стороны Европы и прекращению «половинчатых мер».