Российские банки стоят на пороге серьезного кризиса. Эксперты прогнозируют возможный банковский коллапс уже к апрелю 2026 года, если экономическая ситуация не улучшится. Главная причина — рост количества «плохих» кредитов, которые клиенты не могут вернуть.

Об этом сообщает Bloomberg.

Банкиры бьют тревогу из-за растущих проблем с безвозвратными кредитами, что может спровоцировать кризис в ближайший год. Высокие процентные ставки и ухудшение платежеспособности заемщиков приводят к тому, что люди не могут рассчитаться по кредиту, а скрытые долги растут.

Хотя официальная статистика пока не показывает критического роста просрочок, внутренние документы банков свидетельствуют об огромной разнице между публичными данными и реальной ситуацией. По оценкам самих банков, объем безнадежных долгов достигает триллионов рублей. (около 19 миллиардов долларов). Вместе с тем растет доля невозвращенных розничных кредитов, и банки опасаются дальнейшего увеличения «сомнительных» займов.

Аналитики прогнозируют умеренную вероятность системного кризиса до апреля 2026 года. Если новых кредитов будет меньше, а дефолтов больше, риск возрастет. Центральный банк также отмечает, что риски сосредоточены в 13 крупнейших компаниях, количество которых за год удвоилось.

Позиция российских чиновников: от «охлаждения» до избегания «стагнации»

На Петербургском форуме российские министры по-разному оценили экономическую ситуацию. Министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии (спад экономики). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это «необходимым охлаждением» после периода высокой инфляции. Министр финансов Антон Силуанов признал, что экономика переживает холодный период.

Владимир Путин, в свою очередь, потребовал избежать стагнации (застоя) и рецессии любой ценой. Однако санкции и возможные новые ограничения от ЕС и США на банковский сектор могут еще больше усугубить состояние финансовой системы России.

Последствия и прогнозы: несмотря на прибыль, экономика тормозит

Несмотря на рекордную прибыль российских банков в 2024 году (3,8 триллиона рублей), ситуация в промышленности и строительстве ухудшается. А долги государственных отраслей лишь усугубляют кризис.

Для смягчения кредитного кризиса Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%, но он все еще остается на рекордно высоком уровне.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа выступил за расширение санкций против России, призвав к решительным действиям со стороны Европы и прекращению «половинчатых мер».