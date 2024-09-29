Российская экономика выживает только благодаря войне с Украиной – Business Insider

Эксперты считают, что военные закупки какое-то время будут удерживать экономику РФ на плаву, но вечно это продолжаться не может.

Россия уже была бы в рецессии, если бы не огромный военный бюджет страны. Расходы на войну поддерживают экономику, но Москва сталкивается с большими проблемами, в том числе стремительной инфляцией и ростом валютных проблем. По мнению экспертов, война может быть единственным выходом для российских властей, чтобы удержать экономику на плаву.

Об этом пишет Business Insider.

По словам профессора Бостонского университета экономиста Джея Загорского, вторжение в Украину, вероятно, единственное, что помешало стране сползти в рецессию, ведь проседание экономики компенсирует огромный военный бюджет России. Однако увеличение военных расходов может быть лишь временным решением для растущих с каждым днем экономических проблем Москвы. Дилеммы, с которыми сталкивается Кремль, включают спиралевидную инфляцию и затяжные валютные и бюджетные проблемы.

"Сейчас российская экономика поддерживается большими объемами государственных расходов, поэтому не будет замедления ни в одном секторе экономики, где есть государственные закупки. Следовательно, если бы не было войны, то да, я думаю, что была бы рецессия", – отметил Загорский.

Профессор Калифорнийского университета экономист Юрий Городниченко отметил, что Россия в следующем году выделяет рекордные 13,2 триллиона рублей на свой оборонный бюджет. Это должно дать стимул ее экономике, но такие "монстерские" расходы не могут продолжаться вечно.

"С помощью государственных денег они могут поддерживать экономику на плаву, но в какой-то момент у правительства закончатся деньги, поэтому им придется остановиться, и у них будет рецессия", — добавил он.

Экономика РФ приближается к провалу

Инфляция в РФ сейчас является одной из самых больших проблем. По данным государственной статистики, потребительские цены в августе выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Но реальная картина на потребительском рынке может быть "намного горячее". Кроме того, Банк России повысил ставки до 19% в сентябре – это самый высокий уровень с начала вторжения в Украину.

"Это говорит мне о том, что инфляция может быть действительно выше, они немного занижают статистические данные", — отметил Загорский.

Он добавил, что в Советском Союзе занижать свои показатели инфляции во время холодной войны было привычной практикой.

В то же время российская экономика страдает от валютных проблем, в частности, из-за ограниченного доступа к доллару и других западных санкций. Это ограничивает возможности РФ торговать, особенно энергоресурсами, составляющими значительную часть ее общего дохода.

Поэтому Россия была вынуждена обратиться к альтернативным валютам, таким как китайский юань, чтобы укрепить свой баланс и поддерживать торговлю. Но китайский бизнес все больше пытается избежать дел с Россией из-за опасений стать объектом вторичных западных санкций.

"Россия делает меньше продаж в Китай или получает меньше в любых объемах, физических объемах, которые они отправляют в Китай. Все это способствует экономическим проблемам в России", – считает Городниченко.

По его мнению, в следующем году Россия может испытать серьезную рецессию, если в стране закончатся доллары. К тому же нефтяные доходы страны упали, а военные расходы выросли. Отчасти это явилось следствием глобального падения цен на сырую нефть.

"Россию ожидает не только сокращение спроса на ее продукцию, но и достаточно резкое падение цены. Это некий двойной удар. Для меня это достаточно простая история. Вопрос в том, как долго российская экономика может продолжать развиваться в условиях этих сильных встречных ветров?" – сказал Загорский.

Оба эксперта пока не могут точно спрогнозировать, когда в России может начаться рецессия. В конце концов это будет зависеть от того, как долго будет продолжаться война в Украине — и, следовательно, расходы на войну.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, с 2025 года экономика России будет падать, а недовольство россиян будет расти. Неудовлетворенное российское общество и является тем "ядерным оружием", которое может уничтожить Путина.

Читайте также: