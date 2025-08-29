Российская экономика забуксовала: Bloomberg рассказал, почему для Путина наступили тяжелые времена

Экономика России / © ТСН.ua

Экономика России за первые семь месяцев этого года выросла всего на 1,1%, что едва дотягивает до нижней границы прогноза Центрального банка в 1–2%. Несмотря на заверения главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о стабильности экономики, аналитики отмечают, что тенденция указывает на существенные проблемы и риск недостижения даже минимальных прогнозов.

Об этом пишет Bloomberg.

Министерство финансов и Центробанк удерживают базовую процентную ставку на рекордном уровне 21%, что, по оценкам экспертов, сдерживает реальный бизнес и инвестиции. Рост промышленного производства в июле замедлился с 1,9% до 0,7%, а прирост ВВП за месяц составил всего 0,4%.

Набиуллина отмечает, что инвестиционная активность остается высокой благодаря государственной поддержке приоритетных секторов, в частности, военной промышленности. Однако данные опросов предприятий свидетельствуют о снижении реальной деловой активности и низкой рентабельности.

Прогнозы аналитиков

Эксперты предполагают, что если текущие темпы сохранятся, рост ВВП по итогам года составит около 0,7%. Московская компания Astra Asset Management отмечает, что ожидаемое ускорение экономики во второй половине года маловероятно из-за жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок.

Оптимизм российских чиновников под вопросом

Министерство экономики РФ продолжает прогнозировать рост на уровне 2,5%, а министр финансов Антон Силуанов уверяет президента Владимира Путина, что по новой оценке рост будет составлять не менее 1,5%. Реальные экономические показатели, однако, свидетельствуют о существенных рисках стагнации и недостижении официальных прогнозов.

Напомним, по мнению главного консультанта Института стратегических исследований, кандидат экономических наук Ивана Уса, российская экономика имеет определенный запас прочности на этот год, возможно, еще на следующий, но вряд ли на более долгий период.

Он отметил, что ранее экономику РФ поддерживала военная сфера, в то время как гражданский сектор находился в минусе и сильно просел. Одним из ключевых индикаторов этого стало снижение на 25% объемов перевозок по железной дороге.