Российская элита готовится ликвидировать Путина: разведка назвала предполагаемого преемника президента РФ

Преемником Путина может стать глава ФСБ.

Российская элита рассматривает возможность отстранения Владимира Путина от власти. Это может быть внезапная болезнь, несчастный случай или случайность.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных к Владимиру Путину. Их цель — скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине", — говорится в сообщении.

Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора.

"Официальная причина опали руководителя ФСБ – фатальные просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельность украинской армии. Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти: не исключается отравления, внезапна болезнь, или другая "случайность", — сообщает разведка.

Как отмечают разведчики, не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева.

"Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ", — подчеркнули в ГУР.

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