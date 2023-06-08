Российская "элита" недовольна перспективами Путина относительно войны в Украине — Bloomberg

Так называемая "элита" России не верит в победу Путина в войне против Украины. В то же время, открыто противостоять российскому диктатору никто не хочет.

Российских элит охватывает все более мрачное настроение относительно перспектив президента РФ Владимира Путина в войне в Украине. В то же время даже самые оптимистичные видят "замороженный" конфликт лучшим доступным выходом для Кремля.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам анонимных россиян, многие из так называемой политической и бизнес-элиты РФ устали от войны и хотят ее остановить, хотя они сомневаются, что Путин прекратит боевые действия. В то же время, никто не решается противостоять российскому диктатору открыто, несмотря на то, что "абсолютная вера" в его лидерство пошатнулась.

Анонимные источники издания убеждены, что наиболее благоприятной перспективой для РФ сейчас были бы переговоры, которые бы заморозили конфликт и позволили Путину провозгласить пирровую победу путем удержания части захваченных украинских территорий.

"Элиты зашли в тупик: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну", — сказал Кирилл Рогов, экс-советчик российского правительства, покинувший РФ после вторжения в Украину.

Разочарование, которое начинает бытовать в российском правительстве, вероятно, усугубит игру обвинений в ответственности за неудачное вторжение. Из-за того , что Кремль столкнулся с украинским контрнаступлением, поддерживаемым США и Европой, среди российских чиновников очень снизились ожидания каких-либо значительных успехов на поле боя.

Кроме того, внутри России усиливается ощущение незащищенности среди россиян. Боевые действия также начались и в граничащей с Украиной Белгородской области, подрывая имидж Путина как гаранта безопасности России.

Опросы показывают, что большинство простых россиян до сих пор продолжают поддерживать Путина, который смешал ностальгию по советской эпохе с имперским прошлым России, утверждая, что он защищает интересы страны и возвращает "исторические земли".

Даже те, кто поддерживает вторжение и хочет усилить борьбу против Украины, потеряли веру в перспективы России в войне, которая должна была завершиться через несколько дней, но длится 16-й месяц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия ищет возможности выйти из войны. Однако украинский лидер и дальше не намерен вести переговоры с диктатором Путиным.

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