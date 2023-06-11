Российская элита опасается, что из-за контрнаступления ВСУ для Путина растут политические риски -The Washington Post

На фоне информации об украинском контрнаступлении растут политические риски для президента-диктатора РФ Владимира Путина. Российская элита опасается, что Украина уничтожит Крымский мост, что "нанесет значительные военные и моральные поражения Кремлю".

Об этом высказались несколько представителей российской элиты, говоривших на условиях анонимности, пишет The Washington post.

Также читайте Почему Россия массированно атаковала Киев в мае: объяснение Игната

"Среди элиты царит очень мрачное настроение. Они не понимают, какие планы Путина, и сомневаются , адекватно ли он справляется с ситуацией. Это длится долгое время, но волнение растет. В Кремле все понимают опасность украинского контрнаступления. Заморозить ситуацию очень удобно, поскольку это именно то, что даст Путину время, необходимое для того, чтобы Украина и Запад потеряли свой военный пыл и единство", — сказала Татьяна Станова, основательница политической аналитической фирмы "Р-Политика".

Также внутренняя борьба между лидерами на поле боя, атаки беспилотников на Москву и интересные события в граничащих с Украиной западных регионах России вызывают вопросы у элиты о том, сможет ли Путин контролировать ситуацию.

"Это серьезный вызов для власти", — сказал один из хорошо ознакомленных представителей российских дипломатических кругов.

Авторы издания пишут, что признаки роста напряженности среди элиты Кремля появились в этом месяце , когда влиятельный член российского парламента Константин Затулин, близкий к высшему руководству Федеральной службы безопасности, российскому разведывательному агентству, заявил на конференции о будущем Украины, что "Россия пока что не удалось добиться всех своих военных целей и что некоторые из них стали "бессмысленными".

"Представитель дипломатических кругов России с хорошими связями, поддерживающий контакты с чиновниками, сказал, что на прошлой неделе настроение стало мрачнее после того, как появились предложения Запада по долгосрочным соглашениям по безопасности для Украины. Это обеспечило бы Киеву гарантированные поставки оружия в течение многих лет как альтернативу немедленному членству в НАТО", — говорится на сайте издания.

Несколько источников в Кремле сообщили The Washington Post, что Путин рассчитывал на уменьшение решимости Запада поддерживать Украину, особенно из-за президентских выборов в 2024 году в Соединенных Штатах, где меньшинство республиканцев выступало против продолжения высокого уровня помощи Украине. Впрочем, это не так. Как сказал член российских дипломатических кругов с хорошими связями, появились скромные сигналы о том, что Россия может быть готова пойти на определенные компромиссы.

Как сообщалось ранее, издание Bloomberg писало, что российская "элита" недовольна перспективами Путина по поводу войны в Украине.

Читайте также: