Российская избирательная комиссия назначила псевдовыборы на территориях, которые ВСУ давно освободили: карта

Россияне собираются проводить выборы, в частности, в Запорожье и Херсоне, которые находятся под контролем Украины.

Российская избирательная комиссия организует так называемые "выборы" местных депутатов в районах Украины, которые ВСУ давно вернули под свой контроль. В то же время карты российского ЦИК не совпадают даже с картами Кремля.

Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Во время региональных и муниципальных псевдовыборов, которые оккупанты собираются провести 8-10 сентября ("Единый день голосования") власти РФ будут выбирать депутатов на частично захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако границы "карт выборов", обнародованных на сайте ЦИК РФ, не совпадают с "картой РФ с новыми границами", которую даже утвердила Роскартография и отправили в книжные магазины, школы и библиотеки.

Карта псевдовыборов в РФ / Фото: Telegram / Можем объяснить

На инфографике российского проекта показано, что город Запорожье, изображаемый на картах РФ "российской территорией", ЦИК РФ в свою "карту выборов" не включил. И неудивительно, ведь украинский город находится под контролем Украины. В то же время в Херсонской области, согласно сайту ЦИК, выборы проводятся только на левом берегу Днепра, который действительно контролируется Москвой, но на ЦИКовской "карте выборов" изображены Херсон и районы на правом берегу, неподконтрольные Москве.

Логику в действиях Москвы проследить сложно, поскольку выборы действительно собираются проводить на территориях, которые РФ не контролирует. В частности, в так называемой "ДНР" проводят выборы в Краснолиманский муниципальный совет, хотя Лиман (который в РФ называют "Красным Лиманом") был возвращен под контроль Украины почти год назад. Информации, где именно планируют выбирать "депутатов", на сайтах избиркомов нет.

"По закону [РФ] о выборах во время войны, их можно назначать только после консультации по Минобороны [РФ] и ФСБ. Получил ли ЦИК совет избирать депутатов в районах боевых действий и в пунктах, которые ВСУ уже отбили, не сообщалось (в то же время в Шебекино Белгородской области, который тоже находится под обстрелом, выборы отменили)", — говорится в сообщении.

Напомним, на территориях, где уже начались так называемые "выборы", российские оккупанты столкнулись с нежеланием украинцев участвовать в них. Поэтому оккупанты ходят к людям, заставляя голосовать даже по паспорту Украины.

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