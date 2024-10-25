В России инфлюэнсера арестовали, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Гламурная российская инфлюэнсер, известная как "королева криптовалют", 24-летняя Валерия Федякина выманила у инвесторов более 22 миллионов долларов, которые затем направила в поддержку ВСУ.

Такое обвинение ей предъявлено после задержания при попытке покинуть РФ рейсом в ОАЭ, сообщает New York Post.

В социальных сетях Валерия Федякина известна как Bitmama. Она называла себя по криптовалютным экспертом, имеющей офисы в Москве, Дубае, Монако, Сербии и Турции, убеждая инвесторов доверять ей свои миллионы.

Российские правоохранители утверждают, что всего за два месяца Федякиной удалось выманить около 22 миллионов долларов.

Инфлюэнсер уверяла инвесторов, что переведет их деньги в криптовалюту в Дубае, чтобы избежать банковских ограничений. При этом она обещала бонус в размере 1% от наличных, которые получила, как только конвертирует деньги в криптовалюту.

Однако, как утверждают российские правоохранители, наличные деньги быстро исчезли, поскольку Федякина направила их в Вооруженные силы Украины, чтобы помочь им в борьбе с вторжением России.

Федякину задержали в сентябре 2023 года при попытке покинуть Россию рейсом в ОАЭ и поместили в СИЗО.

Ожидается, что в следующем месяце ей будет предъявлено официальное обвинение, и если она будет признана виновной, ей грозит до 10 лет заключения.

К тому моменту она была на шестом месяце беременности, но суд отказался назначить ей более мягкое наказание в виде домашнего ареста. После родов в специальном роддоме она была вынуждена вернуться под арест.

Защита Федякиной опровергает обвинения в мошенничестве и заявила российским СМИ, что она поддерживает вторжение в Украину и готова пожертвовать средства в поддержку российских военных.

Напомним, бывший начальник финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны СССР Анатолий Миренков и его жена обмануты на 50 миллионов рублей. Мошенники неоднократно встречались с военным у здания Генпрокуратуры РФ и рядом с посольством Мадагаскара в Москве.

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