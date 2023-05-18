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Российская "Мэри Поппинс": мужчина спустился с 8 этажа на зонте (фото)

Российская "Мэри Поппинс": мужчина спустился с 8 этажа на зонте (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
335
Время на прочтение
1 мин
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Российская "Мэри Поппинс": мужчина спустился с 8 этажа на зонте (фото)

Житель Новосибирска прыгнул с открытым зонтиком с балкона 8 этажа/Скриншот

Перед этим житель многоэтажки громко ругался и бросался мебелью с балкона.

В российском Новосибирске мужчина спрыгнул с зонтиком в руках с балкона восьмого этажа жилого дома и выжил.

Об этом информируют российские телеграммы-каналы.

"Мужчина решил спуститься с 8-го этажа на зонте в Новосибирске. По нашим данным, отделался лишь переломом ноги", – говорится в сообщении.

Свидетели происшествия рассказали, что перед тем, как спрыгнуть с зонтиком, житель жилого комплекса вел себя странно: громко ругался и бросался мебелью с балкона. После этого он присел на узких перилах балкона и с открытым зонтиком упал вниз.

Мужчина выжил и сейчас его обследуют врачи.

Россиянин спустился на зонты с 8 этажа/Скриншот / ©
Россиянин спустился на зонты с 8 этажа/Скриншот
Житель Новосибирска прыгнул с балкона с зонтиком и отделался лишь переломом/Скриншот / ©
Житель Новосибирска прыгнул с балкона с зонтиком и отделался лишь переломом/Скриншот
Момент прыжка россиянина с зонтиком с балкона зафиксировали на видео/Скриншот / ©
Момент прыжка россиянина с зонтиком с балкона зафиксировали на видео/Скриншот

Напомним, россиянка испугалась "беспилотника" над Санкт-Петербургом, который оказался толстой чайкой.

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Дата публикации
Просмотры
335
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