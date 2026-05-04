Российская модель потеряла полчерепа из-за избиения бизнесменом: мужчина умер от страха (фото)

Российская модель Анжелика Тартанова до и после избиения

Российская модель Анжелика Тартанова потеряла половину черепа и способность разговаривать после нападения своего бойфренда-бизнесмена Дмитрия Кузьмина. Когда агрессор узнал, что вместо роскошной жизни его ждет тюрьма или фронт в Украине, его сердце остановилось.

Об этом сообщает Metro.

33-летняя Тартанова получила чрезвычайно тяжелые травмы головы, серьезное поражение мозга и длительные когнитивные расстройства после нападения 41-летнего Кузьмина в России.

Сам бизнесмен умер внезапно — по предварительным данным, причиной стал сердечный приступ после того, как он узнал о возможном наказании.

Около четырех месяцев назад женщина выступила на телевидении, где рассказала о последствиях пережитого насилия.

Анжелика Тартанова

Сначала предприниматель рассчитывал избежать заключения и даже имел возможность посещать пострадавшую в больнице, несмотря на то, что именно он ее травмировал. Впоследствии Кузьмину предъявили обвинение в покушении на убийство.

«Предварительные данные свидетельствуют, что сердце Кузьмина не выдержало психологической нагрузки из-за уголовного дела, открытого после жестокого избиения Анжелики», — заявили российские медиа.

Дмитрий Кузьмин

После приступа, который произошел 23 ноября 2025 года, женщина долгое время была лишена возможности говорить. Она рассказала, что процесс восстановления проходит медленно, а речь до сих пор не вернулась полностью.

«Долгое время я не подходила к зеркалу, мне было очень страшно», — призналась Тартанова.

«Каким же животным надо быть, чтобы так обращаться с человеком… Это ужасно», — отметила ее сестра Анастасия Белоглазова.

По информации издания Starhit, в результате нападения женщина получила многочисленные переломы, фактически «удалена половина черепа». Также подчеркивается: «Сейчас она сталкивается с серьезными последствиями: нарушены речь, память и координация, впереди длительное восстановление и новые операции».

Медики сообщили, что травмы вызвали тяжелое поражение мозга модели, из-за чего понадобилась срочная операция для спасения жизни.

Нейрохирург Вячеслав Смирнов охарактеризовал этот случай как «сложный и тяжелый».

«У нее была не только субдуральная гематома, но и повреждения и разрушения самой мозговой ткани. И тяжелая черепно-мозговая травма», — пояснил он.

По словам врача, без оперативного вмешательства женщина могла бы впасть в кому уже в течение нескольких часов.

Во время операции медики были вынуждены удалить значительную часть черепа для снижения внутричерепного давления — это известная процедура декомпрессионной краниотомии.

Смирнов добавил, что в дальнейшем череп восстановят с помощью современных технологий: «3D-принтер создаст модель ее черепа… мы полностью закроем этот дефект, и косметически ничего не будет заметно».

Кузьмину грозило не менее восьми лет лишения свободы. Единственной альтернативой заключению для него было бы присоединение к российской армии и участие в боевых действиях против Украины.

