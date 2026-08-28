Российская монополия на оружие сыпется: Китай стремительно забирает ее военный рынок

Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

Россия постепенно теряет монополию на поставку вооружений странам Центральной Азии, которую хранила еще с советских времен.

Об этом говорится в материале The Caspian Post.

Реклама

Пекин уже снабжает страны региона боевыми беспилотниками, истребителями, транспортными самолетами, бронетехникой и системами ПВО. Кроме того, Китай участвует в финансировании пограничной инфраструктуры.

Реклама

Узбекистан использует китайские системы ПВО FD-2000, а раньше закупал ударные беспилотники. В июле-августе 2026 г. появилась информация о возможном получении Ташкентом четырех истребителей J-10CE, а также потенциальное соглашение еще на 20 самолетов. В то же время, официального подтверждения этих данных нет.

Казахстан, невзирая на членство в ОДКБ и тесные военные связи с Россией, использует китайские беспилотники Wing Loong и военно-транспортные самолеты Y-8F-200.

Туркменистан уже долго закупает китайские системы ПВО, в том числе HQ-9 и HQ-12, а также беспилотники.

Таджикистан получает от Китая бронетехнику, минометные системы и стрелковое оружие. Также Пекин принимает участие в развитии инфраструктуры безопасности вдоль таджикско-афганской границы.

Реклама

В то же время китайское присутствие в регионе важно не только из-за количества проданного оружия. Покупка систем ПВО или истребителей формирует долгосрочную зависимость от поставщика, поскольку странам нужны ракеты, запчасти, программное обеспечение, модернизация и подготовка персонала.

Этот процесс происходит на фоне существенного сокращения российского экспорта вооружений. По данным SIPRI, в 2021-2025 годах он снизился на 64% по сравнению с 2016-2020 годами, а доля России в мировом экспорте оружия сократилась с 21% до 6,8%.

В то же время, Москва пока не потеряла своего влияния. Значительная часть арсеналов стран региона до сих пор состоит из советского или российского вооружения, а Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан остаются членами ОДКБ.

Однако главное изменение уже очевидно: страны Центральной Азии больше не хотят зависеть от одного поставщика оружия. Россия теряет не весь рынок, а, прежде всего, свою прежнюю монополию, тогда как Китай все активнее закрепляется в военной сфере региона.

Реклама

Ранее сообщалось, что Китай решительно предостерег диктатора Путина от применения тактического ядерного оружия в Украине на фоне крушения мирных переговоров.

Мы ранее информировали, что Китай добивает российскую промышленность, рынок спецтехники РФ рухнул уже на треть.

Новости партнеров

Новости партнеров