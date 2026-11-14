Российская нефть обвалилась в цене: Москва вынуждена давать рекордные скидки покупателям

Нефть / © ТСН.ua

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Россия продает нефть Urals с самыми большими за последние три года скидками. На ситуацию влияют уменьшение спроса со стороны Индии, возобновление поставок с Ближнего Востока и высокая стоимость транспортировки российского сырья.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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В период с 1 по 6 ноября нефть Urals в балтийских портах и Новороссийске предлагали со скидкой до 33 долларов за баррель. Последний раз столь значительный дисконт фиксировали в апреле 2023 года. Среди основных причин — ограниченный спрос на российское сырье и дорогостоящие перевозки.

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В то же время, существенного сокращения экспортных объемов пока не произошло. Через порты Балтийского моря Россия отправляла примерно 1,5 млн баррелей в сутки или 1,3 млн тонн нефти. Этот показатель остался на уровне начала октября.

Почти неизменными по сравнению с предыдущим месяцем были объемы экспорта через Новороссийск. Оттуда ежедневно отгружалось около 762 тыс. баррелей, что соответствует 636 тыс. тонн.

Руководитель центра аналитики российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин объяснил, что на мировом рынке усиливается конкуренция, а одним из главных соперников российского Urals становится нефть из стран Персидского залива.

«Наблюдаем рост конкуренции на мировом рынке нефти. Конкурентом для Urals выступают растущие поставки из стран Персидского залива», — отметил он.

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По информации компании Kpler, в ноябре поставки нефти в Индию через Ормузский пролив увеличились до 2,1 млн баррелей в сутки. Это уже превысило объемы импорта из России, составлявших 1,8 млн баррелей в сутки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также обратил внимание на то, что российская нефть проигрывает конкурентам из-за высокой стоимости логистики. К примеру, аренда танкера для перевозки 80 тыс. тонн сырья из Новороссийска стоила 39,9–46,9 доллара за баррель. Для партий в объеме 140 тыс. тонн стоимость составляла 26,8–29,8 доллара.

На этом фоне цена российской нефти с доставкой к западному побережью Индии в декабре снизилась на 2,3 доллара — до 94,38 доллара за баррель. В то же время премия к марке Brent впервые с августа сменилась дисконтом: Urals продавали на 2,25 доллара за баррель дешевле.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что увеличение транзита нефти через Ормузский пролив свидетельствует о приближении полноценного возобновления судоходства в регионе. Если это произойдет, подешеветь может не только российская Urals, но и другие основные марки нефти. Соответственно конкуренция за покупателей усилится на всех рынках.

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Аналитики инвестиционной компании «Вектор Капитал» считают, что период самых высоких доходов российских нефтепроизводителей уже истек.

«Судя по всему, доходы российских нефтяников прошли свой максимум. Снабжение сырой нефти из стран Ближнего Востока близко к довоенным уровням», — отметили эксперты.

По их мнению, подобная ситуация будет способствовать дальнейшему снижению мировых цен на нефть и увеличению скидок на российское сырье. В результате экспортные доходы нефтяных компаний РФ продолжат сокращаться.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Мы ранее информировали, что в течение последней недели в результате украинских атак были нарушены производственные процессы и возникли аварийные ситуации на девяти НПЗ РФ.

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