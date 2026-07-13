Российская нефтепереработка обвалилась: такого не было больше 20 лет — Bloomberg

Российский НПЗ (иллюстративное фото) / © Фото из открытых источников

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Средний объем переработки нефти в России в этом месяце сократился до 3,91 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года.

Об этом свидетельствуют данные компании EA Analytics, пишет Bloomberg.

По данным аналитиков, нынешний уровень переработки на более чем 1,4 млн баррелей в сутки ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Падение объемов производства вынудило российские власти до конца июля запретить экспорт большинства видов дизельного горючего. Это дополнило ранее введенные ограничения на поставку бензина и авиационного горючего. Сокращение экспорта дизеля одним из крупнейших мировых поставщиков способствовало росту мировых цен на фоне и без того напряженной ситуации из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Россия засекретила официальную статистику по работе нефтеперерабатывающих заводов, что усложняет независимую оценку состояния отрасли. Министерство энергетики РФ не ответило на запрос журналистов о комментарии.

EA Analytics, входящая в консалтинговую компанию Energy Aspects Ltd., оценивает объемы переработки, анализируя всю цепочку поставок сырой нефти — от спутникового мониторинга месторождений и резервуаров до отслеживания потоков грузов в режиме реального времени.

По подсчетам Bloomberg, основанным на открытых заявлениях сторон, за последние 100 дней украинские силы совершили около 50 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, поразив по меньшей мере 24 из 34 крупнейших НПЗ страны.

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В Международном энергетическом агентстве (МЭА) отметили, что "шквал мощных атак со стороны Украины" с начала мая повлиял на более чем половину российских нефтеперерабатывающих мощностей. По оценке агентства, в июне российские заводы перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки — на 1,6 млн баррелей меньше, чем годом ранее.

На фоне атак украинских беспилотников, которые, по данным Bloomberg, теперь могут преодолевать более 2400 км, в этом месяце был поражен крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в Омской области.

В результате сокращения производства во многих регионах России сообщают о перебоях со снабжением горючего, многочасовых очередях на автозаправочных станциях и росте цен.

"Есть проблемы и дефицит, поэтому мы видим очереди, а иногда и перебои в работе автозаправочных станций", — заявил вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий энергетическую отрасль.

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Для сдерживания панических закупок в некоторых регионах России были введены временные ограничения на продажу горючего в зависимости от номерных знаков автомобилей. В то же время власти Новосибирской области рекомендовали предприятиям вернуться к дистанционной работе, чтобы уменьшить потребление горючего.

Кроме того, по данным издания The Bell со ссылкой на сервис "Яндекс Вордстат", в прошлом месяце россияне более 17 тысяч раз искали в Интернете информацию по запросу "как сделать бензин". Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Украина резко увеличила интенсивность ударов по российской энергетической инфраструктуре, превратив кампанию дальнобойных атак в один из главных факторов давления на Россию.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора, целью которой является побуждение России к окончанию войны.

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