Российская пропаганда

Российские пропагандисты распространяют новую дезинформационную кампанию о якобы подготовке Североатлантического альянса к боевым действиям против России.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Кремлевские СМИ, ссылаясь на внешнюю разведку РФ, утверждают о «развертывании французских войск в Польше», а также о «увеличении военного присутствия НАТО в Румынии и странах Балтии». Все это преподносится как признак будущей эскалации.

Как говорится в ЦПИ, речь идет исключительно о плановых, открыто анонсированных учениях стран-членов Альянса, которые регулярно проводятся с целью усиления обороноспособности.

«Кремль пытается подать нормальную деятельность НАТО как „подготовку к войне“, чтобы оправдать собственную агрессию», — заявили в Центре.

Аналитики считают, что цель информационных атак — запугать население, подорвать доверие к НАТО и создать информационное прикрытие для возможных российских провокаций. В частности, на польско-украинском, румынско-молдавском или балтийском направлениях.

В ЦПИ также напомнили о недавних фейках, которые распространяла Россия:

выдумки о «отмене местных выборов» в Украине — хотя ст. 19 закона запрещает проведение выборов во время военного положения;

попытку извратить заявления Ассоциации городов Украины относительно ситуации в Киеве — российские медиа подали это как «потерю легитимности власти»;

фальшивые сообщения о пророссийских митингах в Украине, которых на самом деле не было.

В Центре противодействия дезинформации призывали граждан быть осмотрительными, проверять источники информации и не доверять сообщениям, распространяемым российскими или пророссийскими ресурсами.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты планируют активизировать информационные кампании против Запада, направленные на подрыв доверия к санкциям и ужесточение страхов перед ядерной угрозой.

Мы ранее информировали, что в 2026 году Россия существенно увеличит расходы на государственные телеканалы и кремлевских вещателей, несмотря на рекордный дефицит бюджета и экономические проблемы.