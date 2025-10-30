- Дата публикации
Категория
Мир
Российская пропаганда распространяет фейки о «военной активности» НАТО — ЦПД
Российская пропаганда развернула новую кампанию по дезинформации, пытаясь представить плановые учения НАТО как подготовку к агрессии против РФ.
Российские пропагандисты распространяют новую дезинформационную кампанию о якобы подготовке Североатлантического альянса к боевым действиям против России.
Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Кремлевские СМИ, ссылаясь на внешнюю разведку РФ, утверждают о «развертывании французских войск в Польше», а также о «увеличении военного присутствия НАТО в Румынии и странах Балтии». Все это преподносится как признак будущей эскалации.
Как говорится в ЦПИ, речь идет исключительно о плановых, открыто анонсированных учениях стран-членов Альянса, которые регулярно проводятся с целью усиления обороноспособности.
«Кремль пытается подать нормальную деятельность НАТО как „подготовку к войне“, чтобы оправдать собственную агрессию», — заявили в Центре.
Аналитики считают, что цель информационных атак — запугать население, подорвать доверие к НАТО и создать информационное прикрытие для возможных российских провокаций. В частности, на польско-украинском, румынско-молдавском или балтийском направлениях.
В ЦПИ также напомнили о недавних фейках, которые распространяла Россия:
выдумки о «отмене местных выборов» в Украине — хотя ст. 19 закона запрещает проведение выборов во время военного положения;
попытку извратить заявления Ассоциации городов Украины относительно ситуации в Киеве — российские медиа подали это как «потерю легитимности власти»;
фальшивые сообщения о пророссийских митингах в Украине, которых на самом деле не было.
В Центре противодействия дезинформации призывали граждан быть осмотрительными, проверять источники информации и не доверять сообщениям, распространяемым российскими или пророссийскими ресурсами.
Ранее сообщалось, что российские пропагандисты планируют активизировать информационные кампании против Запада, направленные на подрыв доверия к санкциям и ужесточение страхов перед ядерной угрозой.
Мы ранее информировали, что в 2026 году Россия существенно увеличит расходы на государственные телеканалы и кремлевских вещателей, несмотря на рекордный дефицит бюджета и экономические проблемы.