Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская пропаганда в очередной раз оконфузилась: военный эксперт показал, что именно "подбили" оккупанты вместо М270 MLRS

Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская пропаганда в очередной раз оконфузилась: военный эксперт показал, что именно "подбили" оккупанты вместо М270 MLRS

Российская пропаганда в очередной раз оконфузилась / Фото: Associated Press

По сути это оказалась подбита инженерная машина ИМР-2.

Российские пропагандисты сообщили о "первом документально подтвержденном уничтожении" реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Однако их еще раз поймали на лжи.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Сегодня с самого утра российские Z-каналы неистово визжали о первом документально подтвержденном уничтоженном M-270. На самом деле это оказалась подбита инженерная машина ИМР-2 в районе Малой Токмачки", — сообщил эксперт.

Пропаганда выдала инженерную машину ИМР-2 за M-270 Фото: скрин Александра Коваленко / ©
Пропаганда выдала инженерную машину ИМР-2 за M-270 Фото: скрин Александра Коваленко

Напомним, М270 MLRS – реактивная система залпового огня предназначена для ведения залпового огня на расстоянии от 30 км до 300 км.

Пропаганда выдала инженерную машину ИМР-2 за M-270 Фото: скрин Александра Коваленко / ©
Пропаганда выдала инженерную машину ИМР-2 за M-270 Фото: скрин Александра Коваленко

Система М270 MLRS может атаковать районы сосредоточения противника, вражескую артиллерию и другое вооружение, командные пункты и системы управления, грузовой транспорт, боевую технику, бронетранспортеры, системы ЧП.

Пропаганда выдала инженерную машину ИМР-2 за M-270 Фото: скрин Александра Коваленко / ©
Пропаганда выдала инженерную машину ИМР-2 за M-270 Фото: скрин Александра Коваленко

Что касается инженерной машины ИМР-2, она предназначена для проработки проходов, расчистки завалов и разрушений.

Накануне российская пропаганда придумала новый фейк, а именно видео с украинским военным, который сжигает найденную в вещах врага Библию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
262
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация