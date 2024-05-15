Российская пропагандистка Симоньян уже "нашла" причастных к покушению на Фицо

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян прозрачно намекнула о якобы причастности украинцев к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Руководитель пропагандистского телеканала Russia Today напомнила, что словацкий премьер ранее заявлял, что война в Украине "началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода".

"Вот так они работают", — написала Симонян, очевидно, имея в виду украинские спецслужбы.

Сообщение пропагандистки Маргариты Симоньян о покушении на Роберта Фицо

Украинский журналист Денис Казанский отреагировал на сообщение пропагандистки, заметив, что "кремлевская пропаганда уже получила методичку".

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил удивление, что Патрушев, Бортников, Нарышкин и Юрий Лоза до сих пор не высказались об "украинском следе".

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"А как же истории о том, что стрелку готовили коридор на границе Словакии и Украины, в районе Ужгорода и здесь его ждала бы оплата в размере трех миллионов рублей, которую лично должен вручить Буданов?" – иронизирует он.

По словам Коваленко, похожая версия будет звучать от кремлевских рупоров.

Он также напомнил, что Роберт Фицо занимался не только карманной политикой, но и имел определенные контакты и связи с криминальными кругами. "Человек во всех отношениях прогнил, а у таких, в жизни всякое бывает", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы возле здания, где проходило заседание правительства.

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