Российская ПВО благодаря войне в Украине стала смертельной угрозой для НАТО: тревожное заключение эксперта

Противостояние Россия-НАТО / © ТСН.ua

Длительная война в Украине привела к парадоксальному эффекту: несмотря на значительные потери техники, российская система ПВО эволюционировала и стала значительно опаснее для потенциальных противников, в частности для Североатлантического альянса.

Об этом рассказал аналитик по воздушным силам Джастина Бронка из Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании (RUSI) для Business Insider.

По словам эксперта, хотя украинские Силы обороны эффективно уничтожили значительную часть российских пусковых установок и радаров, Москва не лишилась боеспособности в этом компоненте. Напротив, Кремль продолжает производить современные комплексы и интенсивно обучать новые экипажи.

Главная опасность состоит в том, что российские операторы ПВО получили уникальный реальный боевой опыт, не имеющий военных большинства стран НАТО. Россияне модернизировали программное обеспечение, изменили тактику и научились реагировать быстрее на угрозы.

Какие комплексы представляют угрозу для НАТО

Аналитики указывают на существенное техническое усиление неприятеля. В частности, ввод в эксплуатацию зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь» значительно повысил мобильность и огневую мощь российской ПВО.

Кроме того, оккупанты улучшили координацию наземных систем с воздушной разведкой. Интеграция с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50У позволяет россиянам видеть воздушные цели на гораздо больших расстояниях. Эффективно сканировать пространство даже на низких высотах. Также оперативно наводить ракеты на самолеты противника, оставаясь в относительной безопасности.

В чем вызов для НАТО

Бронк отмечает, что густо интегрированное и эшелонированное наземное ПВО России создает серьезную проблему для доктрины НАТО, опирающейся на достижение полного преимущества в воздухе.

«Несмотря на то, что у западных сил есть детальные разведывательные данные о сильных и слабых сторонах российских ПВО, их имеющихся ресурсов пока недостаточно, чтобы быстро и гарантированно нейтрализовать эту угрозу в случае прямого конфликта», — отмечает эксперт.

Война в Украине продемонстрировала, что наземная противовоздушная оборона является решающим фактором в поле боя. Опыт и адаптация российских сил значительно усложняют любые потенциальные операции НАТО в Европе, требуя от Альянса пересмотра стратегий, тщательного планирования и значительных усилий по прорыву вражеской защиты.

Напомним, во время масштабных учений НАТО Hedgehog 2025, проходивших в мае прошлого года в Эстонии, украинские военные продемонстрировали эффективность современных боевых подходов в противостоянии превосходящим силам условного противника. Об этом эпизоде писало издание The Wall Street Journal.

По одному из сценариев, боевая группа НАТО в составе британской бригады и эстонской дивизии численностью несколько тысяч военных проводила наступательные действия. В роли условного противника выступала команда из 10-12 бойцов ВСУ, которые с помощью дронов за пол дня условно уничтожили 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. При этом натовские подразделения затруднились определить позиции, с которых их атаковали.

Координатор беспилотных систем Эстонской лиги обороны Айвар Ханниотти назвал результаты для сил Альянса «ужасными», отметив, что в условиях реального боя такие потери могли бы равняться двум батальонам в сутки.

Как выяснилось, наступательные подразделения не учли высокий уровень прозрачности современного поля боя из-за активного применения беспилотников и недостаточно уделили внимание маскировке техники и позиций.

Украинская сторона во время учеб использовала систему управления полем боя Delta, которая обеспечивает сбор и анализ разведывательных данных в режиме реального времени и позволяет быстро формировать «цепь поражения». В Эстонии отмечалось, что этот опыт стал показательным примером того, как Украина может усиливать безопасность европейских партнеров благодаря практическим наработкам современной войны.