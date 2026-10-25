Российская ПВО едва не сбила пассажирский самолет над Москвой: детали

Самолет «Белавиа» / © Associated Press

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В соцсетях сообщают о возможном инциденте с пассажирским самолетом белорусской авиакомпании «Белавиа», который летел из Минска в Москву.

По предварительной информации, самолет мог оказаться в опасности из-за работы российской противовоздушной обороны вблизи Москвы.

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Самолет «Белавиа» мог попасть под работу ПВО России

В Telegram-каналах распространяют информацию, что рейс Белавии Минск — Москва оказался в опасной ситуации из-за работы российской ПВО.

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В настоящее время авиакомпания «Белавиа», российские авиационные службы и московские аэропорты публично не подтвердили эту информацию.

© Telegram

В расписаниях авиакомпании указаны рейсы из Минска в Москву, в частности B2 981 во Внуков, B2 975 в Шереметьево и B2 957 в Домодедов. Сервис Flightradar24 также содержит информацию о рейсе B2 977 из Минска в Шереметьево.

Какой именно рейс мог быть причастен к инциденту и повлияла ли работа российской ПВО на его полет — пока неизвестно.

Напомним, вчера, 24 октября, из-за атаки украинских беспилотников в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов. Больше изменений зафиксировали в «Шереметьево», перебои также возникли во «Внуково» и «Домодедово».

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