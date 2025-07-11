Российская ПВО накрыла "дружеским огнем" пассажирский самолет в "Шереметьево"

Boeing / © Associated Press

Реклама

Под удар средств ПВО РФ попал рейс AFL1845 «Аэрофлота». Самолет Boeing 737-800 мог попасть под удар комплекса «Панцирь». Расчет, очевидно, перепутал Boeing с БпЛА.

Об этом говорится в Телеграм российского журналиста Александра Невзорова.

Согласно данным Невзорова, инцидент произошел в ночь на 11 июля в 0:20. Борт направлялся из Минска в Москву и во время приземления получил повреждения из-за действий комплекса ПВО.

Реклама

Журналист ссылался на собственные неназванные источники, которые рассказали о случившемся и предоставили аудиозапись. На записи слышно, как мужской голос повторяет, что летятит пассажирский самолет.

На портале flightaware есть информация о рейсе AFL1845 «Аэрофлота». Указывается, что самолет вылетел из Минска в 23:27 (по московскому времени) 10 июля и приземлился в Москве в 00:36. Также есть карта полета, на которой не заметно ничего необычного.

Ранее сообщалось, что ночью ряд областей России находились под атакой дронов. В частности, неспокойно было в Московской области. Аэропорт «Пулково» временно прекратил свою работу из-за атаки.

Напомним, что российские оккупанты время от времени сбивают свои собственные военные самолеты и вертолеты, что может объясняться так называемым «дружественным огнем». В частности, паблики сообщили, что российские войска сбили собственный вертолет Ми-8МТВ-5. Экипаж погиб.

Реклама