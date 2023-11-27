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Российская ПВО пробила стену дома в Подмосковье во время сбития дронов — СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Российская ПВО пробила стену дома в Подмосковье во время сбития дронов — СМИ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"/Фото: из открытых источников

Российский "Панцирь-С" пробил стену дома в Подмосковье.

В Подмосковье в ночь на 26 ноября разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования "Панцирь-С" пробил стену жилого дома во время атаки беспилотников на Москву.

Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

По информации источников канала, в 3:30 в кооперативе "Сад" в поселке Часцы в Кубинке Одинцовского городского округа разгонный блок "Панцира" пробил стену дома местным жителям.

Был поврежден двухэтажный деревянный дом. На месте возник пожар, который хозяева потушили сами. Пострадавших нет.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО "сбили БПЛА в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву".

Напомним, в Сочи бушует шторм – мощные волны накрыли гостиницу и повредили железную дорогу (видео).

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Дата публикации
Просмотры
704
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