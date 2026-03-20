Российская ПВО случайно сбила самолет возле Москвы — СМИ
Падение самолета произошло на фоне заявлений об атаке беспилотников на Москву.
Легкомоторный самолет, который разбился в Московской области РФ в пятницу, 20 марта, мог быть сбит российскими средствами противовоздушной обороны. Вероятно, его ошибочно идентифицировали как беспилотник.
Об этом сообщил телеграм-канал MNS со ссылкой на собственные источники.
Инцидент случился возле подмосковной Коломны. Самолет упал и разбился возле реки Оки. Два человека, которые находились на борту, погибли.
В частности, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в этот день якобы был сбит 21 дрон, летевший на Москву.
Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева также сообщала о сбитии трех БпЛА.
В МЧС Московской области подтвердили крушение самолета и гибель двух человек. Однако причины его падения не называют.
Напомним, на прошлой неделе российская столица Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года. Местные власти сообщали о почти сотне беспилотников, которые атаковали город в течение суток.