Россияне сбивают дроны

Реклама

Легкомоторный самолет, который разбился в Московской области РФ в пятницу, 20 марта, мог быть сбит российскими средствами противовоздушной обороны. Вероятно, его ошибочно идентифицировали как беспилотник.

Об этом сообщил телеграм-канал MNS со ссылкой на собственные источники.

Инцидент случился возле подмосковной Коломны. Самолет упал и разбился возле реки Оки. Два человека, которые находились на борту, погибли.

Реклама

Падение самолета произошло на фоне заявлений об атаке беспилотников на Москву.



В частности, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в этот день якобы был сбит 21 дрон, летевший на Москву.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева также сообщала о сбитии трех БпЛА.

В МЧС Московской области подтвердили крушение самолета и гибель двух человек. Однако причины его падения не называют.

Реклама

Напомним, на прошлой неделе российская столица Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года. Местные власти сообщали о почти сотне беспилотников, которые атаковали город в течение суток.