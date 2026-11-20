Российская ракета Х-101 / © wikipedia

Реклама

Российская ракета могла целенаправленно лететь в направлении польского города Жешув, где расположен ключевой логистический хаб по поставке военной помощи Украине.

Такое мнение высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук в эфире «Киев24».

Реклама

По словам эксперта, крылатая ракета Х-101 оснащена достаточно точной и устойчивой к помехам системой наведения. Учитывая технические характеристики этого вооружения, ее возможное приближение к Жешуву вряд ли могло быть случайным сбоем.

Реклама

«Ракета Х-101 – это старая, классическая ракета с хорошей электроникой и инерционной системой наведения, а также помехоустойчивая. То есть РЭБом ее согнать с курса было невозможно», — говорит Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что Жешув — это не просто городок на границе с Украиной. Это в Люблинском воеводстве главный хаб европейских союзников по помощи Украине.

«И летящая в Жешув ракета, это 600 километров, кажется, от нашей границы, это не случайность. Это не просто какая-то крылатая ракета, которая должна была лететь во Львов или Ивано-Франковск и залетела в воздушное пространство Польши. Это ракета, которая летела туда целенаправленно. Это вторжение в воздушное пространство Польши, военное вторжение», — убежден он.

Лакийчук отметил, что в такой ситуации Польша должна поднять перед союзниками по НАТО вопросы коллективной обороны. В то же время, эксперт предполагает, что активным шагам Варшавы в этом направлении мешает нежелание части партнеров по Альянсу идти на обострение ситуации.

Реклама

Напомним, в пятницу, 20 ноября, в польском Люблине объявили воздушную тревогу и включили сирены.

«Угроза воздушного нападения. Найдите безопасное место. Следуйте инструкциям служб. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорилось в уведомлении Правительственного центра безопасности.

Жители Подкарпатского воеводств также получили уведомления от Правительственного центра безопасности: «Повышена готовность системы противовоздушной обороны Польши».

Отметим, Польша подняла в воздух военную авиацию и усилила контроль за воздушным пространством из-за активности ракет вблизи западных границ Украины.

Реклама

Затем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о том, что во время массированной атаки на Украину в Польше упали три российских воздушных цели — вероятно, две ракеты и реактивный беспилотник. Инциденты произошли в населенных пунктах Новый Люпец, Рудник над Саном и Молодич.

Новости партнеров

Новости партнеров