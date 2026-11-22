Ракета Х-101. / © Общественное радио

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Ракета РФ, обломки которой нашли в польской деревне Новый Липовец в Люблинском воеводстве, была изготовлена в четвертом квартале 2026-го. Речь идет о крылатой ракете Х-101, которая, по предварительным данным следствия, разразилась еще в воздухе.

Об этом сообщил прокурор Анджей Боронь из Окружной прокуратуры в Люблине, сообщает Polsat News.

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Упавшие 21 ноября объекты обнаружили сразу в трех населенных пунктах Польши: Новом Липовце Люблинского воеводства, а также Руднике-над-Сяном и Молодежи Подкарпатского воеводства.

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«Могу сказать, что ракета российского производства и была изготовлена в четвертом квартале этого года», — уточнил прокурор Анджей Боронь.

По предварительным выводам следствия ракета взорвалась еще до падения на землю. Поэтому ее обломки могли разлететься на территории площадью до нескольких гектаров. Среди важнейших найденных фрагментов — двигатель и отдельные элементы системы управления ракетой. Как сообщил прокурор, вес самого двигателя составляет несколько сот килограммов.

Кроме того, правоохранителям уже удалось установить завод, на котором была изготовлена ракета. На это указывают серийные номера, обнаруженные на найденных деталях.

В Польше уже завершили осмотр места падения обломков. В Руднике над Сяном правоохранители также собрали и должным образом зафиксировали все криминалистические следы и обломки воздушных целей.

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«Мы изъяли элементы, позволяющие экспертам лаборатории Военной жандармерии в Минске-Мазовецком сделать предварительные выводы. Однако обязательно именно экспертное заключение, а не устные заявления специалиста, который находится на месте происшествия», — подчеркнул спикер прокуратуры.

Атака на Польшу — что известно

Утром 20 ноября, во время атаки на западные регионы Украины, неизвестные воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши. В Люблинском и Подкарпатском объявили воздушную тревогу, а затем произошли сильные взрывы.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории страны упали три российских воздушных цели — две ракеты, в том числе Х-101, и реактивный беспилотник. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений «коалиции желающих» в городе Новая Демба (Подкарпатское воеводство).

В Вооруженных силах сообщили, что пилот истребителя Gripen имел разрешение на уничтожение ракеты, но цель не сбил. Однако военный не стал использовать оружие, поскольку не смог идентифицировать цель.

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