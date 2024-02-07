Российская ракета летела в направлении Польши: страна подняла в небо авиацию

Была задействована польская и союзническая авиация. Предупреждалось о повышенном уровне шума.

Польша и ее союзники подняли в небо свою авиацию 7 февраля в связи с пусками российских ракет по территории Украины. Польшей был задействован военный протокол по защите неба.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Польши.

Утром 7 февраля Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российской крылатой ракеты на Львовщине в сторону польской границы.

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В то же время Оперативное командование Польши сообщило о вылете своей и союзнической авиации. Вероятно, речь идет об авиации других членов НАТО.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", – говорится в заявлении ОК.

Там подчеркнули, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

Напомним, ракета, летевшая в сторону границы с Польшей, впоследствии сменила курс на Львов.

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