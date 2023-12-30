Российская ракета на территории Польши: к поиску на границе привлекут почти 500 военных

Польша привлечет около 500 военных для поиска российской ракеты на границе с Украиной.

Польша привлечет 480 военных для поиска российской ракеты или ее обломков на границе с Украиной, которая залетела на территорию страны 29 декабря.

Об этом сообщает Оперативное командование Польши в X (Twitter).

"30 декабря в Люблинском воеводстве будет проводиться наземный поиск возможных элементов объекта, который вчера нарушил воздушное пространство Польши. К поискам будут привлечены около 480 бойцов WOT из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны", говорится в сообщении.

Как отметило Оперативное командование Польши, целью обыска будет окончательное подтверждение того, что ни один элемент российской ракеты не остался на территории Польши. Деятельность военных будет происходить к юго-востоку от Замостья (город в Люблинском воеводстве – ред.).

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к операции по поискам.

Напомним, 29 декабря, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, запустив сначала беспилотники, а затем – ракеты.

Впоследствии стало известно, что воздушное пространство Польши нарушило неизвестный объект. Позже выяснилось, что это была российская ракета. В связи с инцидентом в стране президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

Читайте также: