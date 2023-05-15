Российская ракета на территории Польши: у Дуды будет серьезный разговор с генсеком НАТО Столтенбергом

В Польше отметили, что они находятся в тесном контакте по ситуации вокруг российской ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 15 мая, поговорит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом через российскую ракету, найденную под Быдгощем.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач, передает RMF FM.

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"Сегодня президент поговорит с генеральным секретарем НАТО, мы также находимся в контакте с нашими американскими союзниками, будем говорить об этой ситуации (о российской ракете – ред.)", – сказал Пшидач, подчеркнув, что для начала нужно разобраться, откуда ракета прилетела и как она оказалась на территории Польши.

Больше деталей он не поведал.

Напомним, в конце апреля на севере Польши, в городе Быдгощ, местные обнаружили в лесу обломки неопознанного военного объекта, похожий на ракету. По их словам, на ее обломках якобы были надписи на русском языке.

Технологический институт Военно-воздушных сил обнародовал предварительное заключение и установил, что найденные в конце апреля обломки на севере Польши вероятнее всего, есть от российской Х-55. Ракета могла прилететь из-за восточной границы Польши во время одной из атак по Украине – из Беларуси.