Российская ракета "Орешник", вероятно, упала вблизи польской границы: как отреагировали в Варшаве
Российская баллистическая ракета, вероятно типа «Орешник», во время ночной атаки 9 января ударила по Львовской области — всего в нескольких десятках километров от польской границы.
Польская армия проводит расследование, действительно ли российские войска атаковали Львовскую область новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» . По данным журналистов, удар пришелся на зону в непосредственной близости к границе с Польшей.
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на собственные источники.
Украина предупредила соседей
Подозрения по использованию «Орешника» базируются на данных разведки. Во-первых, украинская сторона раньше времени предупредила Варшаву об угрозе применения баллистики средней дальности. Более того, во время самой атаки Киев передавал информацию о движении объекта в реальном времени.
Во-вторых, польские радиолокационные системы мониторинга самостоятельно зафиксировали цель.
«Из информации, полученной нашей армией, следует, что во время ночной атаки россияне использовали около 20 крылатых ракет и плюс-минус 30 баллистических, в том числе одну, которая могла быть гиперзвуковой. Именно она ударила по Львовской области», — отмечает издание.
Почему не взлетали истребители
Оперативное командование Вооруженных сил Польши перевело наземные системы ПВО в состояние наивысшей готовности.
Речь идет, в частности, о:
одну из польских батарей Patriot ;
несколько голландских систем ПВО, дислоцирующихся вблизи Жешува.
В то же время, по данным журналистов, польские военные не поднимали в небо истребители . Аргументация проста и прагматична: самолеты «были бы бессильны для возможного уничтожения современной гиперзвуковой ракеты».
Напомним, после удара «Орешником» по Львову СБУ показала обломки ракеты. Они имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.