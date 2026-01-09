Российская ракета "Орешник", вероятно, упала вблизи польской границы: как отреагировали в Варшаве

Польша привела в боевую готовность свою систему ПВО

Польская армия проводит расследование, действительно ли российские войска атаковали Львовскую область новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» . По данным журналистов, удар пришелся на зону в непосредственной близости к границе с Польшей.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на собственные источники.

Украина предупредила соседей

Подозрения по использованию «Орешника» базируются на данных разведки. Во-первых, украинская сторона раньше времени предупредила Варшаву об угрозе применения баллистики средней дальности. Более того, во время самой атаки Киев передавал информацию о движении объекта в реальном времени.

Во-вторых, польские радиолокационные системы мониторинга самостоятельно зафиксировали цель.

«Из информации, полученной нашей армией, следует, что во время ночной атаки россияне использовали около 20 крылатых ракет и плюс-минус 30 баллистических, в том числе одну, которая могла быть гиперзвуковой. Именно она ударила по Львовской области», — отмечает издание.

Почему не взлетали истребители

Оперативное командование Вооруженных сил Польши перевело наземные системы ПВО в состояние наивысшей готовности.

Речь идет, в частности, о:

одну из польских батарей Patriot ;

несколько голландских систем ПВО, дислоцирующихся вблизи Жешува.

В то же время, по данным журналистов, польские военные не поднимали в небо истребители . Аргументация проста и прагматична: самолеты «были бы бессильны для возможного уничтожения современной гиперзвуковой ракеты».

Напомним, после удара «Орешником» по Львову СБУ показала обломки ракеты. Они имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.