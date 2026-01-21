Российская ракета ПВО попала в жилой дом в Новой Адыгее: 8 пострадавших

Взрыв / © из соцсетей

В ночь на 21 января в ауле Новая Адыгея, расположенном на границе с Краснодарским краем, местные жители сообщили о серии взрывов и пожаре в многоквартирном жилом доме. В результате инцидента здание получило серьезные повреждения.

Впоследствии глава республики заявил о «прилете БпЛА». Позже он уточнил, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 8 человек, среди них ребенок.

В то же время издание ASTRA сообщило, что проанализировало видео очевидцев, в том числе кадры момента удара, и пришло к выводу: в жилой дом могла попасть российская ракета противовоздушной обороны.

На обнародованных видео, как утверждается, виден момент пролета и прямого попадания ракеты в здание.

Официальные службы пока не сообщали детали о причинах инцидента и масштабе разрушений.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль , что в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной.