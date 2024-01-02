Российская ракета убила 11 человек в Воронежской области — СМИ: появилось видео разрушений

В пабликах страны-агрессора возмущаются, что "наши ракеты убивают наших людей".

В результате падения российской ракеты Х-101 в Воронежской области 2 января погибли 11 жителей села Петропавловка, есть десятки пострадавших.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

По информации паблика, в результате падения ракеты в селе Петропавловка Воронежской области погибли 11 человек, из них трое детей. Еще 21 человек пострадал.

"По предварительным данным, упала ракета Х-101 улучшенной модификации, которая не долетела до Украины. Тип ракеты еще уточняется. Скажите, нормально ли, что наши ракеты убивают наших людей?" – говорится в сообщении.

В то же время в Сети появились видео с места падения ракеты в Петропавловке. Посреди улицы видна гигантская воронка, много разрушенных домов и разбитые машины.

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Напомним, во время массированной атаки оккупантов по Украине 2 января вражеская ракета упала в Воронежской области РФ. Это подтвердили в Минобороны страны, заявив о "внештатном схождении авиационного боеприпаса". Местные власти сообщали о разрушении в семи частных домовладениях.

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