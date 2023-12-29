Российская ракета в Польше: полиция закончила поисковую операцию

Польская полиция завершила поисковую операцию в приграничной с Украиной зоне после инцидента с российской крылатой ракетой, нарушившей воздушное пространство соседней страны во время массированной воздушной атаки российских агрессоров по украинским городам.

Об этом в комментарии Польскому прессовому агентству сообщил спикер Люблинского воеводского управления полиции подполковник Анджей Фийолек.

"Сейчас мы больше сосредоточены на выявлении возможных свидетелей и определении, где ее [ракету] видели", — заметил он.

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Люблинский воевода Кшиштоф Коморский подчеркнул, что находится в постоянном контакте со всеми оперативными службами, подтвердившими, что никаких следов падения ракеты на польской территории не обнаружено.

"Все сошлись на том, что никаких останков, ни одного предмета не найдено – ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что что-то упало на территории Люблинского воеводства. Мы получили такую информацию с самого начала, потому что свидетелей какого-либо взрыва или удара не было”, – сообщил он.

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Представитель местных властей также успокоил жителей воеводства, заявив, что "поводов для беспокойства пока нет".

"Просим сохранять спокойствие и разрешить службам выполнять свои обязанности", — добавил воевода Коморский.

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины во время массированного обстрела россиян 29 декабря вошел неопознанный воздушный объект. Впоследствии начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула подтвердил, что в воздушное пространство Польши вошла именно российская ракета.

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