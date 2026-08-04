Российская ракета в Польше: в Европе сделали резкое обращение к НАТО

Флаг НАТО. / © Getty Images

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После падения российской ракеты на востоке Польши, НАТО должна дать более решительный ответ, а также более жестко отреагировать на действия Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в эфире LRT.

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По словам литовского дипломата, этот инцидент продемонстрировал необходимость усиления военного присутствия Альянса в регионе и более жесткой политической реакции на действия России. По его словам, такой шаг должен стать ответом НАТО на провокации.

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«Есть желание сохранять спокойствие, но реагировать решительно. Нам удалось сохранить покой. Но на этот инцидент должна последовать решительная реакция, прежде всего, с помощью военных средств», — подчеркнул литовский дипломат.

Будрис подчеркнул, что предыдущие усилия НАТО по усилению войск в регионе, в частности операции Eastern Sentinel и Baltic Sentry, помогли предотвратить дальнейшие инциденты. В то же время он добавил, что это не обязательно означает, что каждый предыдущий инцидент был умышленным.

«Это не значит, что каждый случай был спланирован или совершен умышленно. Но после этого события реакция должна быть именно такой же», — заявил глава литовского МИД.

Напомним, Варшава вызвала посла России Георгия Михно из-за залетевшей в страну ракеты. Спикер МИД Мацей Вевир заявил, что российскому представителю вручили ноту протеста. Дипломат страны-агрессорки также призывал прекратить войну против Украины.

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В то же время, президент Польши Кароль Навроцкий удивил реакцией на инцидент с российской ракетой. Он решил не созвать Совет нацбезопасности. В канцелярии объяснили, что глава государства ожидает детального отчета от правительства. В частности, по действиям, предпринимаемым после нарушения воздушного пространства Польши.

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