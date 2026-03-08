- Дата публикации
Российская разведка помогает Орбану выиграть выборы — венгерский оппозиционер
Петер Мадьяр заявил о прибытии в Будапешт сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ, по его словам, цель Кремля — повлиять на результаты парламентских выборов в интересах действующего премьера Орбана.
В субботу, 7 марта, евродепутат и главный оппонент власти, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр сообщил, что, по данным его источников, несколько недель назад в столицу Венгрии прибыли агенты Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ — ред.). Оппозиционный политик утверждает, что российские спецслужбы действуют под дипломатическим прикрытием.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Основные тезисы обвинения
Внешнее вмешательство: Мадьяр сравнил ситуацию в Венгрии со сценариями, которые Россия раньше реализовывала в Молдове.
Требование депортации: оппозиционер призвал Виктора Орбана немедленно выслать российских агентов из страны и созвать Комитет по национальной безопасности.
Бездействие правительства: лидер «Тисы» требует от властей отчета относительно информации, полученной от разведок стран-союзников, и объяснений, почему на эти «беспрецедентные действия РФ» до сих пор нет реакции.
«Мы требуем немедленного прекращения внешнего вмешательства в выборы в Венгрии! Безопасность и суверенитет страны зависят от предполагаемой политики, а отчаянные действия Орбана только ослабляют нас», — подчеркнул Мадьяр.
Политический контекст
Несмотря на то, что Мадьяр выступает за дистанцирование как от Путина, так и Киева, он остается сторонником европейского вектора. Его призыв к избирателям 12 апреля был лаконичным: «Да здравствует свободная, независимая, европейская Венгрия! Россияне, домой!».
Сейчас ситуация для действующего правительства критическая. По состоянию на середину февраля правоцентристская партия Тиса опережала провластную «ФИДЕС» в большинстве социологических опросов.
Напомним, бывший глава МИД Павел Климкин предупреждает: если Орбан сохранит власть в Венгрии после выборов, он продолжит блокировать финансовую помощь и требовать уступок.