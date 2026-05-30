Российская розничная торговля по оценкам ритейлеров и консалтинговых компаний переживает один из самых сложных периодов за последние годы.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным рынка, в московских торговых центрах уровень вакантности по итогам первого полугодия может составить около 6% против 5,3% в конце 2025 года. К концу года показатель может превысить 8%, что соответствует уровням четырехлетней давности.

Худшая ситуация наблюдается в сегменте одежды и обуви — на него приходится почти половина всех закрытых магазинов. Также значительные потери фиксируются среди магазинов бытовой техники и электроники.

Эксперты объясняют кризис совокупностью факторов: удорожанием кредитов, падением потребительского спроса, переходом покупателей на маркетплейсы, инфляцией и ростом административного давления на бизнес.

Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе предпосылок улучшения ситуации на рынке не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Россия распродает золотой запас рекордными темпами, чтобы покрыть дефицит бюджетных расходов.

Мы ранее информировали, что нефтяные доходы Кремля стремительно падают, а Центральный банк зафиксировал рекордное за 24 года сокращение золотых резервов.

