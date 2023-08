Российская шпионская сеть в Польше: как вражеским спецслужбам удалось завербовать беженцев из Украины

Российская военная разведка – ГРУ – создала на территории Польши агентурную сеть, основной задачей которой было прекратить или усложнить поставки оружия в Украину.

Об этом пишет The Washington Post.

Как происходила вербовка

Загадочные "вакансии" на работу начали появляться в Интернете в начале этого года. Задания были "черные" – расклеивать рекламные листовки или вывески в общественных местах. Спецслужбы обещали заплатить от нескольких долларов за рисование граффити до 12 долларов за вывешивание плакатов с надписями "ПОЛЬША ≠ УКРАИНА", "NATO GO HOME" и "DO NOT BE BIDEN".

Распространение таких материалов имело две цели: разжигание антиукраинских настроений в Польше, а также проверку готовности новобранцев выполнять задачи против принимающего их правительства.

Оплата была мизерной, но для горстки беженцев из Украины обещание быстрого заработка было слишком привлекательным, чтобы от него отказаться. Новобранцам платили в криптовалютах и переводами с банковских счетов, которые невозможно отследить.

Тогда Россия нацелилась на новобранцев, чей возраст и происхождение вряд ли привлекли бы внимание служб безопасности. Большинству было за 20 и только одному завербованному — 16 лет.

Что делали завербованные Россией агенты

По словам польских следователей, в течение нескольких недель новобранцам было поручено разведывать морские порты Польши, размещать камеры вдоль железных дорог и прятать устройства слежения в военных грузах. Потом, в марте, пришли новые приказы уже больших масштабов — сбросить с рельсов поезда с оружием для Украины.

Теперь польские власти считают, что таинственным заказчиком была российская военная разведка и что сорванная операция стала самой серьезной российской угрозой на территории НАТО с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Что планировала Россия

Цель России заключалась в том, чтобы разрушить канал поставки оружия через Польшу, на который приходится более 80 процентов поступающей в Украину военной техники. Это огромный поток, изменивший ход войны и который, по словам польских и западных официальных лиц по безопасности, Россия не смогла заблокировать.

Польские следователи обнаружили доказательства, что Россия планировала и другие смертоносные операции. Новобранцам было поручено совершить поджоги и убийства, сказал следователь, который непосредственно участвовал в деле службы внутренней безопасности Польши. О целях следователь не стал говорить. По его словам, российские разведывательные службы остаются активными в Польше и "будут пытаться устранить ошибки, которые они совершили".

Напомним, ранее в Польше Агентство внутренней безопасности задержало двух россиян, распространявших в Кракове и Варшаве листовки с призывом вступить в ЧВК "Вагнер".

