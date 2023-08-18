Российская террористическая группировка "Вагнер" будет разгромлена, если вторгнется в Польшу — Ходжес

Контингент российской террористической нравственной группировки "Вагнер" будет разгромлен, если перед не белорусско-польскую границу, поскольку у "вагнеровцев" нет достаточно вооружения, чтобы угрожать Польше.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, информирует Newsweek.

"Контингент "Вагнера" в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу", — сказал Ходжес.

С его мнением согласен другой военный аналитик Джордж Баррос.

Он напомнил, что ранее российское министерство обороны потребовало, чтобы "вагнеровцы" сдали все свое тяжелое вооружение и западные разведки сообщают, что они это сделали.

"Нет никаких доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или какая-либо другая техника, необходимая для проведения серьезного наступления против военных соседнего национального государства", — сказал Баррос.

Кроме того, не напомнил, что российские войска вторгались в Украину с севера в 2022 году значительно большим контингентом, но ничего сделать не смогли.

"Российская армия не смогла взять Киев 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи в значительной степени изолированных военнослужащих "Вагнера" не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственном соседстве с Беларусью, будь то Польша, Литва или Украина", — пояснил Баррос.

Однако присутствие боевиков "Вагнер" на территории Беларуси не будет лишним для Москвы и Минска, поскольку они могут быть задействованы в подготовке преимущественно неопытных белорусских вооруженных сил или использованы Лукашенко как своеобразная гвардия на случай, если внутри страны снова возникнет протестное движение, подобное тому., вспыхнувший в августе 2020 года.

Также российский диктатор Путин может использовать их для давления на режим Лукашенко. Также "вагнеровцы" могут быть использованы для проверки того, как далеко могут продвинуться союзные России войска, не нарушая положения о коллективной обороне по статье 5 НАТО.

"Если силы "Вагнер" когда-нибудь окажутся в каком-то столкновении с войсками НАТО, Россия будет пытаться отмежеваться от того, что произойдет", — сказал Ходжес.

Напомним, ранее литовский военный эксперт Дариус Антанаитис заявил, что в настоящее время белорусская армия плохо обучена и не представляет угрозы для стран Балтии.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы Беларусь прекратила гибридные атаки на польской границе.

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