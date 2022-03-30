Российская угроза: десяток самолетов F-18 отправляются в Восточную Европу

На восточный фланг НАТО будут передислоцированы также 200 морских пехотинцев.

Пентагон перемещает 200 морских пехотинцев из Норвегии в Литву в рамках текущей реакции США на вторжение России в Украину. Также в Восточную Европу отправляются около 10 самолетов F-18 Hornets и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

Об этом сообщил на брифинге во вторник, 29 марта, пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, передает USNI News.

Морские пехотинцы, передислоцируемые на восточный фланг НАТО, являются частью 28-й группы управления морской авиацией, базирующейся в Черри-Хилл, Северная Каролина. Группа находилась в Норвегии в рамках учений Cold Response 2022.

Кроме того, в Восточную Европу отправят около 10 самолетов морской пехоты F-18 Hornets, дислоцирующихся на авиабазе морской пехоты Бофорт, и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

"Точное место назначения [самолетов] я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы", — сообщил Джон Кирби.

Причиной передислокации представитель Пентагона назвал то, что США пытаются "остаться гибкими" и на постоянной основе анализируют расстановку сил в регионе.

Напомним, накануне в Министерстве обороны США объявили, что отправили в Европу шесть самолетов, специализирующихся на радиоэлектронной борьбе, и около 240 военнослужащих военно-морских сил США для усиления обороны на восточном крыле НАТО.

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