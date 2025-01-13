"Российская угроза долгосрочна": шведский премьер сделал заявление о ситуации в стране

Швеция не находится в состоянии войны, однако мира в стране тоже нет, ведь, как и соседние страны, подвергается гибридным атакам на фоне текущей геополитической ситуации.

Учитывая долгосрочную российскую угрозу, оборонное планирование Швеции также должно быть долгосрочным.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил об этом на ежегодной конференции "Народ и оборона" в Селене.

"Швеция не воюет. Но мира тоже нет", — сказал премьер.

Он добавил, что настоящий мир требует свободы и отсутствия серьезных конфликтов между странами на фоне того, что Швеция и соседние страны подвергаются так называемым гибридным атакам, "осуществляемым с помощью хакеров, денег, дезинформации и угроз саботажа".

"Российская угроза, судя по всему, долгосрочна. Такова должна быть и наша оборона", — он.

В заявлении Кристерссона также говорилось, что подобные инциденты, как ситуация с поврежденными подводными кабелями в Финском заливе, не должны случиться снова.

Речь уже шла о том, что причастность РФ к разрыву электрокабеля Estlink-2, соединяющего Финляндию и Эстонию, привела к опасениям относительно вероятного саботажа ключевой инфраструктуры ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция впервые присоединится к патрульной миссии НАТО в Балтийском море.