Российская угроза нападения: одна из международных авиакомпаний позволила вернуть билеты на рейсы в Украину

Российская угроза нападения: одна из международных авиакомпаний позволила вернуть билеты на рейсы в Украину

Срок действия билетов может быть продлен до 31 марта без каких-либо комиссий и штрафов.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила вернуть или поменять пассажирам билеты на рейсы в города Украины, которые были куплены до 13 февраля. Все это из-за ситуации, которая сложилась в Украине из-за возможного вторжения России.

Заявление было опубликовано на сайте компании в воскресенье, 13 февраля.

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"В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля 2022 года, а также на рейсы Turkish Airlines, прибывающие в Украину ( Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев ) февраля 2022 года по февраль 28 февраля, получили дополнительные права на изменение и возмещение", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отмечается, что бесплатно обменять билет можно при условии, что новый рейс выполняется по тому же маршруту и ​​в том же салоне. При этом дата замены должна быть не позднее 31 марта этого года. Кроме того, срок действия билетов может быть продлен до 31 марта без каких-либо комиссий и штрафов. Также компания разрешила изменение маршрута. Она производится по правилам тарифа оригинального билета.

Напомним, в ходе срочного заседания Кабмин принял решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.

Перед этим Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в заявлении.

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