Российская угроза: в Литве испытали новые противотанковые системы — поражают цели на дальнем расстоянии

Испытания были проведены в связи с перемещением российских войск в Беларусь.

На фоне перемещения российских войск на совместные учения в Беларуси в соседней Литве провели испытание новой противотанковой системы SPIKE, способной поражать цели на большом расстоянии от поля боя.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице литовский министр обороны Арвидас Анусаускас, опубликовав соответствующее фото.

Испытания разработанных в Израиле и изготовленных в Германии противотанковых ракетных комплексов происходили на полигоне Пабраде недалеко от границы с Беларусью.

Министр обороны Литвы подчеркнул, что в случае необходимости все имеющееся оружие будет использовано для защиты страны и должно быть опробовано и подготовлено к применению.

“Противотанковая система SPIKE используется для уничтожения танков управляемыми ракетами, которые достигают и уничтожают цель на расстоянии, с которого обычно не начинается бой. Это хорошая новость”, — написал в подписи к фото из испытаний Арвидас Анусаускас.

В предыдущем посте министр обороны назвал ситуацию с введением российских вооруженных сил в Беларусь "прямой угрозой Литве".

"В скором времени я встречусь с послами девяти стран НАТО, которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы. Мы обсудим ситуацию с безопасностью и сформулируем действия Литвы по укреплению военной безопасности страны”, — сообщил глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал вероятность российской агрессии против Украины очень высокой.

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