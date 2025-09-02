Флаг Италии / © pixabay.com

Реклама

Италия рассматривает возможность ограничить публичную информацию о государственных рейсах после инцидента с самолетом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Об этом сообщает The Guardian.

Фон дер Ляен известна как критик президента РФ Владимира Путина и войны России в Украине. После инцидента страны ЕС активнее обсуждают меры по безопасной перевозке высокопоставленных лиц, ведь глушение GPS и “спуфинг” — тактика радиоэлектронной борьбы, создающая ложную навигационную информацию, — приобрели особую актуальность после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Реклама

Представители итальянского министерства обороны сообщили, что Рим рассматривает засекречивание государственных рейсов, ограничение публикаций на сайте премьер-министра и запрет сайтам отслеживания самолетов типа Flightradar. Министр обороны Гвидо Крозетто еще несколько месяцев назад предложил такие меры из-за роста помех спутниковой навигации вблизи России.

Другие примеры глушения сигналов GPS попадались и раньше: в августе латвийские службы зафиксировали не менее трех точек глушения вблизи границы с РФ; в апреле 2024 года финская авиакомпания временно приостановила полеты в эстонском Тарте; а в марте сигнал самолета британского министра обороны также был заглушен при полете рядом с российской территорией.

Итальянское правительство продолжает соблюдать протокол получения разрешения на пролет воздушного пространства других государств, однако вскоре может принять решение не публиковать информацию о таких полетах. В феврале рейс премьер-министра Италии уже был изъят из Flightradar, хотя он оставался видимым на аналогичных платформах.

Associated Press отследил около 80 инцидентов с разрушением общественного порядка в Европе, обвиняющих Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает любую причастность РФ к сбою навигационной системы на борту самолета фон дер Ляен.

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс "очень серьезно" относится к глушению GPS и работает над тем, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, 31 августа, во время полета в Болгарию спутниковая навигация самолета, на котором находилась фон дер Ляен, вышла из строя, вероятно из-за внешнего вмешательства . Поэтому самолет задержался в Пловдиве, вынужден был в течение часа кружить над аэропортом.