Российская угроза вторжения: Венгрия перемещает войска к границе с Украиной

Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы к любой ситуации, отметили в Минобороны страны.

Для своевременного реагирования на потенциальные задачи и усиление защиты страны Минобороны Венгрии приняло решение, чтобы в ближайшее время свои войска передислоцировать к украинской границе.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова главы оборонного министерства Венгрии Тибора Бенка.

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Он сообщил, что его ведомство на заседании Кабинета министров получило задание от премьер-министра Виктора Орбана, в котором говорилось "не допустить проникновения вооруженных формирований на территорию Венгрии и осуществить маневры на территории страны".

"Я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. То есть границу нужно усиливать", — заявил министр обороны Венгрии. Также он подчеркнул, что ВС Венгрии должны быть готовы к любой ситуации.

По его словам, в случае обострения эскалации вблизи кордонов с Украиной будут военные действия не только на востоке Украины, но и в направлении Киева и Закарпатья. "Солдаты должны быть готовы к прибытию беженцев на границу, а также к выполнению гуманитарных задач", – объяснил Тибор Бенко.

Как ранее сообщалось, глава Кремля Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, как далеко могут войска РФ после того, как официально зайдут в ОРДЛО.

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