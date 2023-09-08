Российская военная авиация покинула Беларусь: остался один самолет — Беларускі Гаюн

На территории Беларуси перестала существовать авиационная группировка воздушно-космических сил (ВКС) России. По состоянию на 1 сентября на белорусском аэродроме "Лида" находился только один российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщила в пятницу, 8 сентября, мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Белорусские наблюдатели напомнили, что большинство российских самолетов находились в Беларуси в составе региональной группировки войск (РУВ) с начала января 2023 года. Их вывод состоялся еще 5 августа.

По информации мониторинговой группы, из аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" в Брянскую область РФ улетели 11 российских вертолетов: четыре единицы Ми-8 и семь единиц Ми-24. Также из аэродрома "Барановичи" в РФ вылетели 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

Вывод российской военной авиации из Беларуси / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

По состоянию на 1 сентября в Беларуси оставался лишь один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида" в Гродненской области.

Как известно, в феврале 2022 года Беларусь стала плацдармом для вторжения в Украину, а российские самолеты Су-34 и Су-30, взлетая с белорусских аэродромов, наносили удары по украинской территории.

Напомним, ранее стало известно, что РФ вывела практически все свои подразделения из Белоруссии. Это произошло в рамках ротации военных.

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