Российская военная экономика "перегрелась" и трещит по швам: шокирующий анализ Bloomberg

Пока Путин пытается и дальше раскачивать военно-промышленный комплекс, во многих гражданских отраслях начался спад / © ТСН

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Российская экономика удивила многих, оставшись устойчивой перед лицом международных санкций, но после трех лет войны и ограничений она демонстрирует многочисленные проблемы, каждая из которых выглядит очень серьезной.

Об этом пишет Bloomberg.

«Трещины в экономике стоимостью 2 триллиона долларов сейчас вполне очевидны», — говорится в публикации.

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Журналисты отмечают, что Москва «выбирает оружие вместо масла»: пока все ресурсы государства направлены на войну, гражданская экономика постепенно умирает. Эта динамика была продемонстрирована на этой неделе: Путин посетил церемонию поднятия флага на новой атомной подлодке с баллистическими ракетами на фоне новостей о том, что продажи автомобилей в июне обвалились на 30%.

Боясь дальнейшего охлаждения экономики, Центральный банк России вчера решил снизить базовую процентную ставку примерно на 2 процентных пункта после снижения на 1 процентный пункт в прошлом месяце. То есть, выбирая между высоким уровнем инфляции и экономическим спадом, Центробанк остановился на первом варианте.

«Существует все больше доказательств сложных времен во многих секторах российской экономики. Последствия войны, западных санкций, дефицита рабочей силы, снижения цен на нефть, дорожающей валюты и высоких процентных ставок», — утверждает Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономическим вопросам Bloomberg Economics.

По словам аналитика, риск обрушения гражданской части экономики растет, поскольку Путин в своей войне против Украины почти полностью сосредоточен на военных целях.

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Автор публикации отмечает, что до сих пор большой поддержкой для России оставалась возможность поставлять нефть и газ в Китай, Индию и некоторые европейские страны. Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать проблем в других секторах российской экономики. К примеру, угольная индустрия России переживает масштабный кризис, потеряв и рынки сбыта, и поставщиков сложного промышленного оборудования, и возможность завлекать западные денежные ресурсы для модернизации.

Показательно и то, что раскочегаренный военно-промышленный комплекс России оказался неспособным обеспечить достаточный спрос для сталелитейной промышленности России. Проблемы с экспортом и охлаждением рынка недвижимости в России, который формировал значительную часть внутреннего спроса на сталь, привели к значительному спаду в российской металлургии.

Но, пожалуй, самым тревожным сигналом для Путина должны стать проблемы в финансовом секторе. В начале июля руководители некоторых крупнейших российских банков частно обсуждали возможность обращения за государственной помощью, если уровень проблемных кредитов в их портфелях будет расти. Реальное «качество» их кредитного портфеля намного хуже, чем показывают официальные данные, говорят инсайдеры и свидетельствуют некоторые документы, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg News.

«Остается лишь узкая группа ведущих отраслей с высокими темпами роста — все они связаны с государственными заказами и обороной», — сказала ранее этим летом София Донец, главный экономист T-Investments. По ее словам, трудно найти другие сектора, работающие в плюсе. Большинство гражданских отраслей промышленности России претерпевают сокращение производства в 2025 году

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Ища источники наполнения военного бюджета, российское правительство прибегло к очень плохой практике — конфискации частных активов. За последний год общая стоимость конфискованных активов утроилась. Российский бизнес бьет тревогу, выражая беспокойство относительно волны национализаций. Но непохоже, что Кремль готов учесть эти беспокойства.

«Путину действительно безразлично, что меньше добывается уголь или вырубается древесины, или падают розничные продажи. Он полностью сосредоточен на своих военных целях. Скорее всего, он хочет сыграть ту же роль в российской истории, что и Петр I или Екатерина II», — считает экономический аналитик Алекс Кокчаров.

Напомним, президент США Дональд Трамп разочаровался в диктаторе РФ Владимире Путине и поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе ударит санкциями. Пока нет причин, по которым американский лидер может изменить свое мнение.