Российская ядерная угроза из Беларуси: готовят ли США ответный ход — объяснение Госдепа

Соединенные Штаты не видят причин для изменения расстановки собственных ядерных сил.

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за развитием событий вокруг соглашения РФ и Беларуси по перемещению средств тактического ядерного оружия. Однако, Соединенные Штаты пока не видят необходимости менять расстановку собственных ядерных сил в ответ.

Об этом он сообщил во время прессбрифинга, который транслировался на YouTube в среду, 21 июня.

"Мы не видели никакой причины, чтобы менять позицию наших собственных ядерных сил", — сказал он, комментируя вопрос об усилении российской ядерной угрозы из-за расположения этого оружия в Беларуси.

Ведант Пател напомнил, что позицию США выразил, в частности, президент Байден, когда назвал риторику Кремля по отношению к ядерному оружию безрассудной и безответственной.

"Это также подчеркивает лицемерие президента Путина в этом вопросе", — отметил представитель Госдепартамента США.

Напомним, президент США Джо Байден недавно заявил, что Россия "совершенно безответственно" передает ядерное оружие в Беларусь.

В то же время, американский президент Джо Байден считает, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие.

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