Российские активы для помощи Украине: одна из стран ЕС выразила неожиданную поддержку

Российский рубль / © Getty Images

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков на саммите ЕС 18 декабря заявил, что его страна поддержит использование замороженных российских активов для помощи Украине. Но при условии, что финансирование репарационного займа согласуют другие страны Европейского Союза.

Об этом сообщает издание Novinite.

Глава болгарского правительства отметил, что предостережения относительно плана помощи Украине с использованием замороженных российских активов, которые выражают, в частности, Бельгия и Италия, являются обоснованными, однако это не означают отсутствия поддержки самой идеи финансовой помощи Украине.

Ранее Болгария вместе с Бельгией, Италией и Мальтой подписала декларацию, в которой предлагали альтернативные подходы к плану предоставления Украине кредита под замороженные активы. Это вызвало сомнения относительно того, поддержит ли София такую меру.

Желязков уточнил, что позиция Болгарии соответствует главной цели установления прочного мира, защиты суверенитета Украины и содействия ее восстановлению.

В Министерстве иностранных дел Болгарии подтвердили, что в совместной декларации четыре страны отметили необходимость продолжения дискуссий для поиска надежной и предсказуемой финансовой поддержки Украины, которая будет полностью соответствовать законодательству ЕС и международному праву.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС заявил о переломном моменте в использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит репарационный кредит за счет замороженных российских активов она станет уязвимой, а глава Кремля Владимир Путин откажется от любых дипломатических путей завершения войны.