Российские атаки на страны НАТО: в NYT объяснили истинную цель Кремля

Владимир Путин / © kremlin.ru

Россия продолжает повышать ставки в войне, атаковав не только Украину, но и территорию ее союзников. Недавние удары российских беспилотников по объектам в Польше, члена НАТО, стали очередным шагом, что, по мнению аналитиков, пересечение так называемых «красных линий».

Об этом говорится в анализе The New York Times.

Москва, однако, традиционно отрицает свою причастность к таким инцидентам, что является частью долгосрочной стратегии. В издании напоминают, что Россия давно использует тактику возражения. Так было и в 2014 году, когда Владимир Путин заявил, что «зеленые человечки» в Крыму не были русскими солдатами. Эта примитивная, но эффективная тактика позволила ослабить реакцию Запада.

Хотя Россия ведет боевые действия на грани своих возможностей, аналитики считают, что она все еще способна на провокации, такие как удары по западным объектам в Украине или пролеты беспилотников через границу НАТО. При этом некоторые эксперты отмечают, что и западные союзники Украины пересекли «красные линии» Кремля, предоставив Киеву дальнобойные ракеты, позднее позволявшиеся использовать для ударов по территории РФ.

По словам неназванного советника из Офиса Президента Украины, даже непризнанная атака может принести России преимущества в переговорах. Например, Кремль может использовать такую ситуацию в рамках стратегии «эскалации для деэскалации» — предложить Польше и ее союзникам гарантии против будущих атак как уступки в переговорах, требуя других уступок.

Эта тактика позволяет России манипулировать восприятием ситуации и создавать поводы для дальнейших переговоров, оставаясь в тени.

Напомним, что вечером 10 сентября в Польше обнаружили обломки десяти российских беспилотников, что составляло около половины от общего количества, залетевшего в воздушное пространство страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения стало вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Впоследствии Навроцкий назвал российскую дроновую атаку провокацией и «проверкой» как для военных, так и для политиков. Польский лидер отмечает, что военные успешно справились со своими задачами во время налета БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что атака российскими дронами на Польшу имела три цели. Одна из них — чтобы партнеры не передавали Украине средства противовоздушной обороны.